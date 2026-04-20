Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 8'inci kez düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, üç günde 269 bin 72 ziyaretçiyi ağırladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitapla kapılarını açan fuar, vatandaşlardan ilgi görüyor.
Fuarın ilk günü 41 bin 322, ikinci günü 84 bin 89, üçüncü günü ise 143 bin 661 ziyaretçi ağırlandı.
Üç günde toplam 269 bin 72 ziyaretçi sayısına ulaşan fuar, 26 Nisan'a kadar kitapseveri ağırlamaya devam edecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kayseri Kitap Fuarı'na 269 bin ziyaretçi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?