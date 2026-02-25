Kayseri Kültürü Kitre Bebeklerle Yaşatılıyor

Kayseri'nin kültürü, Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta eller tarafından kitre bebeklere yansıtılarak günümüze taşındı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta eller, şehrin kültürünü kitre bebekle harmanlayıp gelecek kuşaklara aktarmak için gayret ediyor.

Bu kapsamda geçmişte yapılan halı dokuma, ev oturmaları, halı pazarı ve kökboya kaynatma gibi kültürel unsurlar, Anadolu'nun geleneksel el sanatlarından olan kitre bebeklerle sanat eserine dönüştü.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, AA muhabirine, kentin kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kitre bebeğin, dokuma ve nakış atölyelerinden geçerek son halini aldığı anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Bu, yöresel bir bebek çeşididir. Ana maddesi kitre, pamuk ve telden oluşuyor. Kurumumuzda 'Düğümlerin Düğünü Projesi' kapsamında Bünyan ve Yahyalı'da ev halleri, halı dokuyan insanlar, çocuklar, beşikte bebekler, oturan ihtiyarlar, kilim dokuyanlar, çay içenler, ip ve yün eğirenler kitre bebeklerle gösteriliyor. Kitre bebekleri yaparken sadece oyuncak bebek olsun diye değil, aynı zamanda Kayseri'nin kültürünü kitre bebek üzerinden yansıtarak günümüze ulaştırıyoruz. Projemizin yapılma amacı bu."

Durmuş, gereken şartlar oluştuğunda ve talep doğrultusunda kitre bebek kursları açıldığını dile getirdi.

Kültürü yaşatmak için sandık ve eski resimlerden yararlanıyorlar

El sanatları öğretmeni Ayşe Sümbül de bir kültürü yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kitre bebeklerin özüne bağlı olarak yapıldığını anlatan Sümbül, şunları kaydetti:

"Bunların giyiminde geçmiş kültürümüzü tekrar yaşatmak adına sandık araştırmalarından, eski resimlerden yararlanıyoruz. Bunları günümüze çevirmek adına bebeklerimizi giydiriyoruz. Aksesuarlarını, başlıklarını aslına sadık kalacak şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Halıların kökboya aşaması, kökboyanın yapılması, halının dokunması, halının satılması, o anki ev hali, ev ortamını resmettik. Bunu kitre bebeklerle bir panoya çevirdik, pano halinde canlandırdık."

Sümbül, bunların daha çok koleksiyonerler ya da bu kültürü bilenler tarafından talep gördüğünü ifade etti.

Çalışmalarına pamuk ve kitreyle şekil verdiklerini belirten Sümbül, "Yüzü, elleri, ayaklarını kitreden oluşturuyoruz. Beden, tel ve pamuktan oluşturuluyor. Daha sonra giydiriyoruz. İnsan ölçülerine uygun olacak şekilde boynu, yüzü, kolları, bacakları birleştiriyoruz. Daha sonra bunları modele göre giydiriyoruz, süslüyoruz." diye konuştu.