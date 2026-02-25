Kayseri Kültürü Kitre Bebeklerle Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Kültürü Kitre Bebeklerle Yaşatılıyor

Kayseri Kültürü Kitre Bebeklerle Yaşatılıyor
25.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, kitre bebeklerle şehrin kültürünü geleceğe taşıyor.

Kayseri'nin kültürü, Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta eller tarafından kitre bebeklere yansıtılarak günümüze taşındı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta eller, şehrin kültürünü kitre bebekle harmanlayıp gelecek kuşaklara aktarmak için gayret ediyor.

Bu kapsamda geçmişte yapılan halı dokuma, ev oturmaları, halı pazarı ve kökboya kaynatma gibi kültürel unsurlar, Anadolu'nun geleneksel el sanatlarından olan kitre bebeklerle sanat eserine dönüştü.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, AA muhabirine, kentin kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kitre bebeğin, dokuma ve nakış atölyelerinden geçerek son halini aldığı anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Bu, yöresel bir bebek çeşididir. Ana maddesi kitre, pamuk ve telden oluşuyor. Kurumumuzda 'Düğümlerin Düğünü Projesi' kapsamında Bünyan ve Yahyalı'da ev halleri, halı dokuyan insanlar, çocuklar, beşikte bebekler, oturan ihtiyarlar, kilim dokuyanlar, çay içenler, ip ve yün eğirenler kitre bebeklerle gösteriliyor. Kitre bebekleri yaparken sadece oyuncak bebek olsun diye değil, aynı zamanda Kayseri'nin kültürünü kitre bebek üzerinden yansıtarak günümüze ulaştırıyoruz. Projemizin yapılma amacı bu."

Durmuş, gereken şartlar oluştuğunda ve talep doğrultusunda kitre bebek kursları açıldığını dile getirdi.

Kültürü yaşatmak için sandık ve eski resimlerden yararlanıyorlar

El sanatları öğretmeni Ayşe Sümbül de bir kültürü yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kitre bebeklerin özüne bağlı olarak yapıldığını anlatan Sümbül, şunları kaydetti:

"Bunların giyiminde geçmiş kültürümüzü tekrar yaşatmak adına sandık araştırmalarından, eski resimlerden yararlanıyoruz. Bunları günümüze çevirmek adına bebeklerimizi giydiriyoruz. Aksesuarlarını, başlıklarını aslına sadık kalacak şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Halıların kökboya aşaması, kökboyanın yapılması, halının dokunması, halının satılması, o anki ev hali, ev ortamını resmettik. Bunu kitre bebeklerle bir panoya çevirdik, pano halinde canlandırdık."

Sümbül, bunların daha çok koleksiyonerler ya da bu kültürü bilenler tarafından talep gördüğünü ifade etti.

Çalışmalarına pamuk ve kitreyle şekil verdiklerini belirten Sümbül, "Yüzü, elleri, ayaklarını kitreden oluşturuyoruz. Beden, tel ve pamuktan oluşturuluyor. Daha sonra giydiriyoruz. İnsan ölçülerine uygun olacak şekilde boynu, yüzü, kolları, bacakları birleştiriyoruz. Daha sonra bunları modele göre giydiriyoruz, süslüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kayseri, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri Kültürü Kitre Bebeklerle Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:00:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayseri Kültürü Kitre Bebeklerle Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.