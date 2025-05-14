KazanForum 2025\'te Modest Fashion Day Defilesi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen KazanForum 2025 kapsamında, muhafazakar giyime yönelik kıyafetlerin tanıtıldığı "Modest Fashion Day" defilesi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kazan'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen forumun kültürel etkinlikler bölümü kapsamında "Modest Fashion Day" defilesi organize edildi.

Defileyle muhafazakar giyim tasarımcılarının desteklenmesi ve sektörün geliştirilmesi hedefleniyor. Defilede, Rusya, Endonezya, Katar ve Umman'dan 9 tasarımcının koleksiyonlarına yer verildi.

Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin ele alındığı forum 18 Mayıs'a kadar sürecek. Forum kapsamında düzenlenecek etkinliklerde bu yıl 100'den fazla ülkeden heyetin ağırlanması bekleniyor.