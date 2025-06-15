Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi

Kazdağları\'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi
15.06.2025 11:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Kazdağları'nda "Baba- Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen kampta, babalar ve çocuklar, doğayla iç içe, eğlenceli anlar yaşadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Kazdağları'nın 800 rakımlı Tozlu Yaylası'nda kurulan kampta, katılımcılar doğa yürüyüşleri yaptı ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Halat çekme, çuval yarışı ve doğada yön bulma (oryantiring) yarışlarında ter döken babalar ve çocuklar, kuş gözlemleri gibi aktivitelerle de doğayı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Kamp ateşi etrafında bir araya gelen katılımcılar, keyifli sohbetler eşliğinde zaman geçirdi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AA muhabirine, 2025 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Tüm babaların gününü kutlayan Odabaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Türkiye'nin en güzide noktalarından biri olan Kazdağları'nda coğrafi güzelliğin içerisinde Babalar Günü'nü kutlamak üzere iki gün boyunca çeşitli faaliyetlerde bulundu." dedi.

Çanakkale'den kampa katılan İsmail Çalışkan ise çocuğuyla doğada vakit geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa'dan babasıyla kampa katılan Miray Sena Murat da etkinlikte yer aldığı yarışmada birinci olduğunu aktararak, "Babalar Günü'nde hediye olarak birinciliğimi babama hediye ettim. Çok eğlenceli, güzel geçiyor zamanımız. Şimdi uçurtma etkinliğimiz olacak. Çok eğleniyorum. Etkinlikler gayet güzeldi. Halat çekmeyi çok yapamadım ama çuval yarışında fark attım." ifadesini kullandı.

Babasıyla Kazdağları'ndaki kampa katılan Ayşe Mine Arslankurt ise doğayla iç içe babasıyla güzel vakit geçirdiğini anlatarak, "Böcekler, hayvanlar görüyoruz. Çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kazdağları'nda 'Baba-Çocuk Doğa Kampı' düzenlendi - Son Dakika

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