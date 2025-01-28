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Keçi Kalesi'nde Neşet Ertaş türküleri yankılandı

KIRŞEHİR - Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sanat Grubu üyeleri; Özbağ Beldesi'nde yer alan Keçi Kalesi'ne çıkarak Neşet Ertaş'a ait türküleri seslendirdi.

Kırşehir'de tarihi konaklar ve kültürel yapılarla ilgili araştırmalarda bulunan ekip, kültür ve sanat alanında şehrin mirasını göstermek adına Keçi Kalesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bin 500 metre rakımlı ve sarp dağ üzerine inşa edilmiş tarihi Keçi Kalesi'ne çıkan grup doğanın ve tarihin içerisinde anlamlı bir etkinliğe imza atarak geçtiğimiz günlerde Neşet Ertaş'ı bir programda tanımadığını söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör'e türkülerle gönderme yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Araştırmacı Şenol Dönmez; Kırşehir'in tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu söyledi. Dönmez açıklamasında; "Tarihi alanlarda Neşet Ertaş'a ait türküleri okuyarak hem sanata hem de tarihe dikkat çekmek istedik. Tarihi ve kültürel alanlar ile sanatı birleştirerek insanımıza şehri tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.