Kepez Belediyesi\'nden dost ve kardeş ülke Azerbaycan\'a kültür köprüsü

Kepez Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye Seçkisi Kitaplığı, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Gence şehrindeki Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "tek millet, iki devlet" anlayışına dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkileri, kültürel bir projeyle daha da güçlendi. Antalya Kepez Belediyesi tarafından hazırlanan Türkiye Seçkisi Kitaplığı, Azerbaycan'ın Gence kentinde bulunan Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış programı, Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in anıtının ziyaret edilmesi ve anıt önüne çiçek bırakılmasıyla başladı. Anma programının ardından Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Seçkisi Kitaplığı açılış törenine çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı.

Programda Gence Vali Yardımcısı Adil Tağıyev, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Azerbaycan Dili, Edebiyatı ve Siyaseti Bölüm Müdürü Vasif Kurbanzade, Türkiye Cumhuriyeti Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Haydar Aliyev Merkezi Müdiresi İlknur İskenderova, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Kepez Belediyesi Kütüphaneler Birimi Sorumlusu Oğuzhan Ceylan ve Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Azer İsmayil birer konuşma yaptı.

"Kardeşliğimiz kültürle daha da güçleniyor"

Törende konuşan Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün selamlarını ileterek Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi ve güçlü temeller üzerine kurulduğunu vurguladı.Yalçın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." sözünü hatırlatarak, Haydar Aliyev'in "Tek millet, iki devlet" anlayışının iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın en güçlü ifadesi olduğunu belirtti. Kepez Belediyesi tarafından Gence'ye kazandırılan Türkiye Seçkisi Kitaplığı'nın, iki ülke arasındaki kardeşliğin kültürel alandaki somut örneklerinden biri olduğunu ifade eden Yalçın, projenin ortak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

623 eserden oluşan özel koleksiyon

Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan Türkiye Seçkisi Kitaplığı, toplam 623 eserden oluşuyor. Türkiye Seçkisi Kitaplığı; klasik Türk edebiyatı, çağdaş Türk edebiyatı, roman, hikaye ve şiir türlerindeki seçkin eserlerin yanı sıra Cumhuriyet dönemi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihi, kültürü, medeniyeti ve düşünce hayatına ışık tutan kaynaklardan oluşan kapsamlı bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Seçkide ayrıca Türkiye'de yayımlanan, Azerbaycan'ın tarihi, kültürü, edebiyatı ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini konu alan eserler de yer alıyor.

Son yıllarda hayata geçirdiği modern kütüphanecilik anlayışı, tematik kütüphaneleri, zengin koleksiyonları ve okuma kültürünü yaygınlaştıran örnek uygulamalarıyla dikkat çeken Kepez Belediyesi, bu birikimini dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a taşıyarak uluslararası kültürel iş birliğine de katkı sunuyor. Gence'de açılan Türkiye Seçkisi Kitaplığı'nın, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmesi ve ortak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Açılış törenine; Gence Vali Yardımcısı Adil Tağıyev, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Azerbaycan Dili, Edebiyatı ve Siyaseti Bölüm Müdürü Vasif Kurbanzade, Türkiye Cumhuriyeti Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü ve Kültür Ateşesi Samir Abbasov, Haydar Aliyev Merkezi Müdürü İlknur İskenderova, Nizami Gencevi Müzesi Müdürü Teymur Aliyev, Gence-Taşkesen Kültür Bölge Müdürü Nail Memmedov, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Azer İsmayil, Azerbaycan Kültür Bakanlığı temsilcileri, Antalya Kepez Belediyesi heyeti adına; Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Birsen Atmaca ile Kütüphaneler Birimi Sorumlusu Oğuzhan Ceylan katıldı. - ANTALYA