Kilis'te Antika Tutkusu: 19 Yıl Süren Başarı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kilis'te Antika Tutkusu: 19 Yıl Süren Başarı

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Kilis'te 19 yıldır antikacılık yapan Murat Üzüm Balı, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun ziyaretçilerle, antika koleksiyonunu sergileyerek kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor.

12.02.2025 10:44  Güncelleme: 10:49
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19 yıldır antika biriktirerek dükkanında sergiliyor

KİLİS - Kilis'te 19 yılı aşkın süredir antikacılık yapan Murat Üzüm Balı, mesleğe ilk adımını Romanya'dan aldığı ve ülkeyi simgeleyen bir eserle attığını belirtti. Yıllar içinde antika tutkusunu geliştirerek geniş bir koleksiyon oluşturan Üzüm Balı, hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Kilis'in kültürel değerlerini yaşatmaya ve antikacılıkta daha ileriye gitmeye kararlı olduğunu vurgulayan Üzüm Balı, bu tutkusunu ziyaretçileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yurt dışından büyük ilgi

Antika dükkanına Romanya, Kuzey Kıbrıs, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan gibi ülkelerden ziyaretçiler geldiğini ifade eden Üzüm Balı, Türkiye'nin 81 ilinden de misafirlerin ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra devlet kurumlarından da ziyaretçiler geldiğini söyleyen Üzüm Balı, "Kilis Valisi, Belediye Başkanı, milletvekillerimiz ve halkımız sık sık dükkanımıza uğruyorlar. Antikalarımızın sergilendiği atmosferin çok güzel olduğunu söylemeleri bize gurur veriyor ve daha ileriye gitmek için motivasyon sağlıyor" dedi.

Osmanlı döneminden kalma cer cer ilgi görüyor

Antika koleksiyonunda en çok dikkat çeken parçalardan birinin Osmanlı döneminden kalma tarım aracı cer cer olduğunu belirten Üzüm Balı, bu aracın 1800'lü yıllarda kullanıldığını ifade etti. Cer cer kullanım şeklini anlatan Üzüm Balı, "Traktör, biçerdöver ve patoz olmadığı dönemlerde cer cer, tarım hasadında önemli bir rol oynuyordu. İnsanlar harman yerinde cer cer önüne at bağlar, üzerine iki kişi otururdu. Cer cer döndükçe buğday, nohut ve mercimek taneleri saplarından ayrılırdı. Bu önemli araç, geçmişin tarım kültürünü yansıtan nadide bir eser olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te Antika Tutkusu: 19 Yıl Süren Başarı - Son Dakika

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