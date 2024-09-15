Kırgız Türkleri İlk Festivalini Yozgat'ta Düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırgız Türkleri İlk Festivalini Yozgat'ta Düzenledi

Yozgat'ta Kırgız Türkleri, kültürlerini tanıttıkları ilk festivali düzenleyerek geleneklerini yaşattı.

15.09.2024 19:23
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Yozgat'ta ilk kez düzenlenen festivalde Kırgız Türkleri kültürlerini tanıttı

YOZGAT - Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde Yenifakılı Kaymakamlığı ve Yenifakılı Kırgızları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından ilk kez 'Kırgız Türkleri Festivali' düzenlendi. Festivalde Kırgız Türklerinin kültür ve gelenekleri katılımcılara tanıtıldı.

1980'li yıllarda zorlu doğa şartları ve hastalıklar nedeniyle Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan ve dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982 yılında Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi tarafından ilçeye yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgız Türkü 40 aile, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız erkekleri at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup, el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan festivalde Kırgız Türklerine özgü damak lezzetleri, yöresel ürünler ve kıyafetler, yöresel halk oyunları katılımcıların beğenisine sunuldu. Festivalde Kırgız Türklerine özgü gelenek-görenek ve yaşantıları katılımcılara tanıtıldı.

Kırgız kültürünü tanıtmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen festivalde kurulan otağ çadırında Kırgız Türklerine ait yöresel lezzetler tanıtılarak katılımcılara ikram edildi. Festivale Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yenifakılı'da ilk defa festival düzenledik"

Yenifakılı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Kırgız Türklerinden Bahtıgül Polat, "Kırgız Türkleri olarak Yenifakılı'da ilk defa bir festival düzenliyoruz. Festivalimizin Kırgızların gelenek ve kültürlerinin tanıtılması için düzenlendi. Yemeklerimiz, oyunumuz, sporumuz, kıyafetlerimiz olsun onları tanıtmaya çalıştık. İnşallah güzel bir şekilde kültürümüzü tanıtmışızdır." dedi.

"Kültürümüzü ve geleneklerimizi tanıttık"

Feride Bildirici isimli Kırgız Türkü ise, "Bizim bu festivali düzenlememizdeki amacımız gelenek ve göreneklerimizi, yemeklerimizi ve yaşantımızı başka insanlara anlatmak ve tanıtmaktı. O yüzden ilk defa bu festivali Yenifakılı ilçemizde düzenledik. Çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

"Kültürümüzü Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz"

Yenifakılı Kırgızları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur da yaptığı açıklamada, "Yenifakılı ilçemizde yaşayan Kırgız Türklerinin kültürel ve sosyal yaşantılarını, kültürlerini Yozgat'a ve tüm Türkiye'ye tanıtmak için bir festivalimiz oldu. Bu sene ilkini yaptığımız etkinliğimizi seneye daha da genişleterek büyük bir etkinlik ile sürdürmeyi düşünüyoruz. Festivalde kültürümüzü, kıyafetlerimizi, yemeklerimizi ve oyunlarımızı tanıtmamaya çalıştık. Festivalimizin amacı bundan ibaretti." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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