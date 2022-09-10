Kırklareli'nde 8 bin 200 yıl önce köy yaşamında kullanılan objeler, seramiğe yansıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 8 bin 200 yıl önce köy yaşamında kullanılan objeler, seramiğe yansıtıldı

10.09.2022 10:46
Kırklareli'nde 8 bin 200 yıl önce köy yaşamında kullanılan objeler, seramiğe yansıtıldı

Kırklareli'nde arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan objelerin yansıtıldığı seramiklerden oluşan sergi, beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan objelerin yansıtıldığı seramiklerden oluşan sergi, beğeniye sunuldu.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan çalışmada, Aşağıpınar arkeolojik kazılarında ortaya çıkarılan, yaklaşık 8 bin 200 yıl önce insanların köy yaşamı ve tarımsal faaliyetlerde kullandığı objeler, seramiğe yansıtıldı.

Bu çalışmaların yer aldığı "Tarihe Kazınmış İzler" sergisi, 14. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında açıldı.

Ali Rıza Efendi Evi'ndeki serginin açılışını Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş gerçekleştirdi.

Özefsun, AA muhabirine, Aşağıpınar'ı dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri gün yüzüne çıkaran ve geleceğe aktarmakla sorumlu kurumlar olduğunu belirten Özefsun, her yıl belirledikleri temalar üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Aşağıpınar höyüğü ile ilgili 2 yıldır çalıştıklarını anlatan Özefsun, "Bugün burada bin 500 yıllık kesintisiz bir tarım toplumunun yaşadığı bir medeniyetin anlatılması için buradayız. Kazılarda çıkan eserleri inceleyerek oradaki motifleri modernize edip çeşitli objelere yansıttık. Bunlar arasında dekoratif, mutfak ve giyim ürünleri gibi objeler de var." diye konuştu.

Özefsun, Aşağıpınar'daki medeniyeti dünyaya duyurmak istediklerini aktararak, " Göbeklitepe'den Avrupa'ya geçen medeniyet, Kırklareli'nden geçmiştir. Bu sebeple buradaki sergi gerçekten çok anlamlı. Aşağıpınar'ın duyurulması için bir damla da olsa bir emektir. Bugüne kadar Aşağıpınar ile ilgili en az 300 eser yaptık. Yaptığımız eserlerin patentlerini de alıyoruz." dedi.

Sergi, yarın sona erecek.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ali Rıza Efendi, Kırklareli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli'nde 8 bin 200 yıl önce köy yaşamında kullanılan objeler, seramiğe yansıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:20 Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
05:46 FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 10:56:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 8 bin 200 yıl önce köy yaşamında kullanılan objeler, seramiğe yansıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement