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Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu - Son Dakika

Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu

11.12.2021 12:09
Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu

Bayburt'ta çocukluğunda kazandığı okuma alışkanlığı sayesinde 10 bin kitap biriktiren 45 yaşındaki Ruhlar Çetin, sahaf dükkanı açtı.

Bayburt'ta çocukluğunda kazandığı okuma alışkanlığı sayesinde 10 bin kitap biriktiren 45 yaşındaki Ruhlar Çetin, sahaf dükkanı açtı.

Eski kitap, dergi ve eşyalara olan merakını tutkuya dönüştüren Çetin, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren İstanbul'da sahafları dolaşarak kitap biriktirmeye başladı. Yaklaşık 35 yılda binlerce kitabı okuyup biriktiren Çetin, kızının da tavsiyesi üzerine memleketi Bayburt'ta sahaf dükkanı açmaya karar verdi.

Yakın çevresinde kitaplara olan merakıyla bilinen Çetin, Kadızade Mahallesi Nevzat Karaoğlu Caddesi'ndeki tarihi bir konağı kiralayarak açtığı sahafta ilgililerin ikinci el kitapla buluşmasını sağlıyor.

Kitapları satmaktan çok satın almayı seven Çetin, mesai saatlerinde de kitap okumaktan vazgeçemiyor. Dükkanda yıllarca biriktirdiği antika eşyaları da sergileyen Çetin, müşterilerine aynı zamanda çay ve kahve eşliğinde otantik ortamda kitap okuma keyfi sunuyor.

"Kitap sayısını artıracağız, inşallah 100 bin rakamına ulaşacağız"

Ruhlar Çetin, AA muhabirine, dedesinin okuma merakından etkilenerek iyi bir okuyucu olma serüveninin başladığını söyledi.

Henüz ilkokul çağındayken kütüphane oluşturmaya başladığını anlatan Çetin, "O yaşlardayken yaklaşık 1500 kitaplık bir kütüphanem olmuştu. Akabinde farklı insanlardan, sahaflardan farklı kitaplar edindim. Şu anda 10 bin kitaplık bir sahaf burası. Kitap sayısını artıracağız, inşallah 100 bin rakamına ulaşacağız." dedi.

Kızının "kitaplara nefes aldıralım" tavsiyesi üzerine sahaf dükkanı açmaya karar verdiğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Kızımın fikriyle beraber harekete geçtim. Bayburt'ta istediğiniz kitaba ulaşabileceğiniz bir yer yoktu. Güncel kitaplara ulaşmanız biraz kolay ama biraz daha eski, basımı azalmış kitaplara ulaşmanız çok zor. İnternetten sipariş üzerine genelde vatandaşlar kitaba ulaşım sağlıyor ama bunda da zaman ve kargo konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurarak bu dükkanı açtım. Bir çok kaynağa buradan ulaşabilirler. Okurların bulmak istediği birçok kitap şu anda burada mevcut."

Çetin, kitapların yanı sıra yıllarca biriktirdiği ve antika olarak da nitelendirilebilecek, yaşanmışlığı bulunan 200 eşyayı da dükkanda sergilediğini aktardı.

Dükkanın bulunduğu binanın yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Çetin, "İnsanlar içeri girdiği zaman Bayburt'ta dedesinin nasıl yaşadığını, hangi eşyalarla neleri yapabildiğini görebilecekleri bir yer burası. Yaklaşık 40-50 tane de Bayburt'u anlatan, bu kentin tarihiyle ilgili kitap bulunuyor. Benim yaklaşık 35 senelik birikimim var. Dolayısıyla buradaki bazı kitapların maddi değeri çok olmasa da benim olmazsa olmazım. Onları sadece burada okuyabilecekleri bir bölümüm var." ifadelerini kullandı.

Ruhlar Çetin, yıllarca biriktirdiği kitaplarla insanlara hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanlar kitaba ulaşmak için çok zahmetli yollardan geçip, maddi anlamda ciddi paralar harcıyor. Ama burada gelip istediği kitabı bulup okuduğu zaman, araştırma yaptığı zaman ona yardımcı olabilmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Tabi buraya kitapseverlerin gelmesi, onlardan bir şeyler öğrenmemiz de bizi ayrıca hoşnut ediyor."

İstanbul, Bayburt, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu - Son Dakika
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