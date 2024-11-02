Kızılay Haftası'nda Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kızılay Haftası'nda Bayrak Yürüyüşü

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Türk Kızılay, Kızılay Haftası nedeniyle Samsun'da 100 metrelik bayrakla yürüyüş düzenledi.

02.11.2024 14:50
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Türk Kızılay'dan bayrak yürüyüşü

SAMSUN - Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı tarafından, Kızılay Haftası dolayısıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle Samsun İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. 56'lar DSİ önünden başlayan bayrak yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüş, meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinliğin ardından bilgi veren Türk Kızılay Samsun İl Merkezi Başkanı Onur Çoban, "Bu hafta bizim için çok önemli bir hafta. Tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler ile Kızılay Haftası'nı kutluyoruz. Türk Kızılay, milli değerimiz 1868'de kuruldu. Tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılay'a destek olmaya davet ediyoruz. Zor, dar günde Türk Kızılay herkesin yanında olmaya devam edecek. Bu etkinliğimiz 3 gün sürecek. Bugün 100 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirerek, farkındalık oluşturduk. Cumhuriyetimizin değerlerini de gözetlediğimiz Kızılay Haftası'nı Cumhuriyet Bayramı Haftası ile birlikte kutluyoruz. 56'lar mevkiinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdük. STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler yürüyüşümüze destek verdi. Aynı zamanda kan bağışı kampanyamız da devam ediyor. Dönem dönem kan bağışlarının azaldığı, zor günler yaşıyoruz. O nedenle kampanyalar bizim için çok önemli. İnsanlar kan bağışı yaparken şunu düşünebilir; bu bağış önce kendisine sonra da ailesine yapılıyor. Kan, öncelikli bir ihtayaç değil sürekli ihtiyaç olan bir durum. Kan bağışının da süreklilik arz etmesi gerekiyor. Tüm arkadaşlarımızı da kan bağışına davet ediyoruz. 'Kandan bağlıyız, candan bağlıyız' ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlarda paydaş kuruluşlarla birlikte tanıtımlar yapıldı. 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında kan bağışları da kabul edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kızılay Haftası'nda Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika

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