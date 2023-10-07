Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın ''Bu dünyada kadın olmak bu'' diyerek söyledikleri izleyicileri derinden etkiledi - Son Dakika

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın ''Bu dünyada kadın olmak bu'' diyerek söyledikleri izleyicileri derinden etkiledi

Son Güncelleme: 07.10.2023 10:25

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde anne Kıvılcım'ın kızına ''Yumruk mu yedin? Silkeleneceksin. Yaralandın mı? Doğrulacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek'' diyerek öğüt vermesi izleyicileri duygulandırdı

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Kıvılcım'ın kızına yaptığı "Yaralandın mı? Doğrulacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek" konuşması izleyicileri derinden etkiledi.

"YUMRUK MU YEDİN? SİLKELENECEKSİN"

Hamileyken Fatih tarafından ihanete uğrayan Doğa, zor günler geçirmeye başladı. Fatih'in kızını almasıyla ne yapacağına bilemeyen Doğa'nın umudunu kaybettiğini söylemesi Kıvılcım'ı çileden çıkardı. Kızının "Kendime gelemiyorum, bittim ben bittim" demesine sinirlenen Kıvılcım "Bitemezsin. Kendin için sonra kızın için benim için kardeşin için anneannen için baban için bitemezsin. Yumruk mu yedin? Silkeleneceksin. Yaralandın mı? Doğrulacaksın. Düştün mü? Tekrar ayağa kalkacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek! Sen hiçbir şey yapmadın, sadece haksızlığa uğradın. Şimdi sakın ağlayayım deme" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın 'Bu dünyada kadın olmak bu' diyerek söyledikleri izleyicileri ağlattı

İZLEYİCİLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Dizide sahne kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sahneyi izlerken gözyaşlarını tutamadıklarını söyleyen kullanıcılar,"Dizinin zirve sahnesiydi" ve "Öyle güçlü bir sahneydi ki neye uğradığımı şaşırdım" yorumları yapıldı. Kıvılcım'ı oynayan Evrim Alasya'nın performansı da bir kez daha alkış topladı.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın 'Bu dünyada kadın olmak bu' diyerek söyledikleri izleyicileri ağlattı
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın 'Bu dünyada kadın olmak bu' diyerek söyledikleri izleyicileri ağlattı

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Son Dakika Kültür Sanat Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın ''Bu dünyada kadın olmak bu'' diyerek söyledikleri izleyicileri derinden etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın ''Bu dünyada kadın olmak bu'' diyerek söyledikleri izleyicileri derinden etkiledi - Son Dakika
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