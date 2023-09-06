Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı! Fatih ve Doğa evlat acısı yaşıyor

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 9 Haziran'da sezon finali yaptı. Dizinin merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman da yayınlandı. Ortalığın karıştığı fragmanda Doğa bebeğini kaybediyor, Fatih velayet savaşına girince de kayınvalidesi Kıvılcım'dan tokat yiyor.

FATİH VE DOĞA'NIN BEBEKLERİ ÖLÜYOR

Yayınlanan tanıtımda, büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer'in kritik ilk saatleri ekrana geldi. Fatih'in ihanetini ortaya çıkardıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Doğa ise ikiz bebeklerinden birini kaybediyor. Evlat acısı yaşayan Doğa ve Fatih gözyaşlarına boğulurken onları aileleri sakinleştirmeye çalışıyor. Yaşadığı acıyla yıkılan Fatih, yasak aşkı Aylin'in boğazını sıkarak hesap soruyor.

KIVILCIM'DAN FATİH'E TOKAT

Doğa'nın, kendisini aldatan Fatih'ten boşanarak kızı Cemre'nin velayetini almak istemesi iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Velayeti vermek istemeyen Fatih, karşı çıkınca kayınvalidesi Kıvılcım'ın tepkisiyle karşılaşıyor. Fatih'e tokat atan Kıvılcım "Elinden geleni ardına koyma" diyerek gözdağı veriyor.