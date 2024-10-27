Kızılgaha Kulesi: İpek Yolu\'nun Koruyucusu

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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kuche şehrinin 12 kilometre kuzeybatısında, İpek Yolu güzergahında yer alan düşmanı takip etme ve haberleşmeyi sağlama amacıyla yapılan Kızılgaha İşaret ve Gözetleme Kulesi, 2 bin yıldır ayakta. Çin Seddi'nin en önemli savunma sistemleri arasında yer alan 13 buçuk metre uzunluğundaki kule, 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.

'Kızıl Kule' veya 'Kızıl Karakol' olarak bilinen kule, bölge halkı tarafından gelen düşmanı takip etme ve haberleşmeyi sağlamak amacıyla inşa edilmiş.

Han ve Tang Hanedanları döneminde Çin Seddi savunma sisteminin önemli bir parçası olan kule, sınır alarmı için yapılan askeri iletişim tesisiydi. Kulenin üst kısmı acil askeri bilgileri iletmek için kullanılıyordu. İple tırmanılarak çıkılan kule, Sincan'daki en eski, en iyi korunmuş ve en büyük antik kule olarak kabul ediliyor.

ÇOK SAYIDA TURİST ZİYARET EDİYOR

Haziran 2024 yılından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan kule, dünya genelinden Çin'e gelen turistlerin de uğrak noktası oluyor. Özellikle listeye alındıktan sonra Avrupa'dan çok ziyaretçinin geldiği tarihi eser, Kuche Şehri Kültür ve Turizm Bürosu tarafından özenle korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İPEK YOLU'NU DA KORUYOR

Kuche Şehri Kültür ve Turizm Bürosu'nda görevli Yin Qiuling, adını hemen yanındaki Kızılgaha mağaralarından alan kuleye yönelik bilgi verdi. Han Hanedanlığı döneminde yapılan kulenin aynı zamanda Batı bölgelerinde İpek Yolu boyunca bir ulaşım rotası olduğunu dolayısıyla bu yoldan geçenleri de koruduğunu ifade eden Qiuling, "Kulenin, İpek Yolu'nu korumak, toplumda istihdam ve istikrarı sürdürmek gibi bir amacı da var. Bu yoldan geçenler de burada konaklama yapıyordu" dedi.

SIKIŞTIRILMIŞ PİŞMİŞ TOPRAKTAN YAPILDI

Kulenin pişmiş topraktan yapıldığını anlatan Qiuling, "Ahşap odunlar kalıp haline getirilmiş sonra pişmiş toprak içlerine doldurularak sıkıştırılmış. Böylece daha sağlam oluyor. Yüksekliği 13,5 metre, genişliği 6 buçuk metre" diye konuştu.

500 DÜŞMANA BİR DUMAN ATIŞI YAPILIYORDU

Aynı zamanda bakış kulesi olduğunu belirten Qiuling, "Aslında bu bir bakış kulesi, diğer kuleler de gözüküyor. Eğer düşman gelirse buradaki nöbetçiler düşman sayısına göre ateş yakıyor. Örneğin 500 civarında düşman gelirse bir duman, bin düşmansa iki duman yani düşman sayısına göre duman havaya göndererek çevredeki kulelerdeki nöbetçilere haber veriyorlarmış" ifadelerini kullandı.