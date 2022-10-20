Kocaeli kültür sanat haberleri | Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor - Son Dakika
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Kocaeli kültür sanat haberleri | Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

20.10.2022 13:13

Kocaeli haberine göre Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, dört mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, dört mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.

Sonbaharın güzelliklerinin görülmeye başladığı park, misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.

Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının hakim olduğu tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak stres atıyor.

Ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı iskele ve göl çevresinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Tabiat parkının doğal güzelliği, dron ile de görüntülendi.

Kaynak: AA
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Gölcük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli kültür sanat haberleri | Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor - Son Dakika

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