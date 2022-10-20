Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının hakim olduğu tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak stres atıyor.

Kaynak: AA

Gölcük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kocaeli kültür sanat haberleri | Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor - Son Dakika

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