Konferans verecek bilim insanı Kırlıkovalı, Erzincan Valisi Aydoğdu\'yu ziyaret etti

Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, eşi Juliana Kırlıkovalı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde konferans vermek üzere kente gelen Ergün Kırlıkovalı, beraberindeki heyetle Valilik makamında Vali Aydoğdu ile bir araya geldi.

Ziyarette, Kırlıkovalı'nın üniversitede gerçekleştireceği konferans programı ve bilim insanlarının öğrencilerle buluşmasının önemi ele alındı.

Üniversitelerin bilimsel bilgi ve deneyimin genç kuşaklara aktarılmasındaki rolünün değerlendirildiği görüşmede, farklı alanlarda tecrübeye sahip isimlerin öğrencilerle bir araya gelmesinin akademik ve kişisel gelişime katkıları üzerinde duruldu.

Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.