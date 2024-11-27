Konya'da Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'da Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi Açıldı

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Albayrak Grubu'nun geleneksel Hat Eserleri Sergisi'nin bu yılki teması 'Besmele-i Şerif'. Sergi, Konya Meram'da açılış yaparak sanatseverlerle buluştu. 3 kıtada, 24 farklı lokasyonda sergilenen eserler, 7 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

27.11.2024 16:55  Güncelleme: 17:00
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Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi Konya'da

KONYA - Albayrak Grubu'nun 10 yıldır bir gelenek halinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi'nin bu yılki teması Besmele-i Şerif, şimdi Konya durağında. Grup, bu yıl "Besmele-i Şerif" temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, 3 kıtada, 24 farklı lokasyonda, sayısı 1 milyonu aşan sanatseverle buluşturdu. Hat sanatı ile 11. yılında yeni bir temayla hazırlıklarını tamamlayan Grup, 27 Kasım tarihinde, 2024 yılının yeni durağı Konya Meram, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeydi.

Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir temanın ele alındığı Hat Eserleri Sergisi'nde bu yılın teması "Besmele-i Şerif" olmuştu. Yeni yılda hat sanatı ile 11. yılına adım atacak olan Grup, yeni teması öncesi Konya'ya geldi. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi'ne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı. Meram Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı gerçekleşen sergi, 7 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Besmele-i Şerif sergisi 3 kıta, 24 farklı lokasyonu gezdi

Konya'da gerçekleşen Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi'nde bir konuşma gerçekleştiren Esad Sivri, Albayrak Grubu'nun hat sanatı ile 10. yılında gerçekleştirdiği etkinlikleri şu sözlerle dile getirdi: "2024'te, Türkiye'de 9 farklı şehre ek olarak Ziraat Katılım Bankası'nın sponsorluğunda, Kültür Bakanlığımızın destekleri ile Kültür Yolu Festivali'nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van, Erzurum, Gaziantep ve Diyarbakır duraklarında; Asya kıtasında Özbekistan, Suriye ve Azerbaycan; Afrika kıtasında Tunus ve Somali; Avrupa kıtasında Almanya, Macaristan ve Arnavutluk'u ziyaret ederek 10 bin kilometreyi aşan bir yolculuk gerçekleştirdik. Bugün 19 Aralık 2023 tarihinde İstanbul, Tophane-i Amire'de başlayan Besmele-i Şerif Hat Eserleri serüvenimiz, niyet hayır akıbet hayır, diyerek, Konya'da evine geri döndü."

Konya\'da Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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