Konya\'da Şivlilik Çocuk Bayramı Coşkusu

Konya'da asırlık gelenek "Şivlilik Çocuk Bayramı" coşkusu

KONYA - Mevlana şehri Konya'da mübarek üç ayların başında gerçekleşen asırlık manevi gelenek Şivlilik Çocuk Bayramı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde on binlerce çocuğun katılımı ile başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen "Şivlilik Çocuk Bayramı"nde Selçuklu Kongre Merkezi'nde büyük bir coşku yaşanıyor. Şivlilik Çocuk Bayramı'nın ilk günü çocuklu vatandaşların yanı sıra 7'den 70'e her kesimden büyük rağbet gördü. Şivlilik etkinlikleri kapsamında on binlerce çocuğa şivlilik çantaları, balonlar, Osmanlı macunu, şekerlemeler, kekler ücretsiz dağıtılırken bir yandan da onlarca atölyeler work shoplar kuruldu. Çocuklar için sinema gösterimleri, dijital oyunlar, tiyatrolar düzenlendi, yüz boyamaları yapıldı. Maskotlar ve palyaçolar da Konyalı çocukları doyasıya eğlendirdi.

"Çocuklarımız Selçuklu Kongre Merkezine akın ediyor"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şivlilik geleneğinin Konya'da yaşayan tüm çocukların her yıl heyecanla beklediği bir bayram günü olduğunu belirtti. Şivlilik geleneğini en güzel şekilde yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Üç ayların başlangıcında Konya'mızda yüzlerce yıldır devam eden bir gelenek var; Şivlilik geleneği. Bugün de bu geleneği çok güzel bir şekilde Konya'mızdaki bütün çocuklarımız sabahtan itibaren yaşatıyor. Biz 2 sene önce Selçuklu Kongre Merkezi'nde Şivlilik geleneğini bir çocuk festivaline dönüştürmüştük. Ama geçen yıldan itibaren de Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu festival bir çocuk bayramına dönüştürüldü. Çocuklarımız kongre merkezine akın etmeye başladı. Şivlilik Çocuk Bayramını burada çocuklarımızla, aileleriyle birlikte çok güzel bir şekilde pazar gününe kadar kutlayacağız" dedi.

"Şivlilik geleneğinin tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şivlilik geleneğinin sadece Konya'ya özel çok kıymetli bir gelenek olduğuna dikkati çekerek, "Şivlilik sadece Konya'da çocukları sevindirmek için kutlanan güzel bir gelenek. Bu geleneği yaşatmak adına Selçuklu Belediyemizle birlikte Şivlilik Çocuk Bayramı adı altında Selçuklu Kongre Merkezi'nde onlar için çok önemli etkinlikler hazırladık. On binlerce çocuğumuz buraya geldiğinde çeşitli etkinliklerle bir bayram havasında günlerini geçirebiliyor. Buradaki temel amacımız mübarek üç ayların başlangıcını çocuklarımızın zihninde kalıcı bir hale getirebilmek. Onların da çocuklarına aktarabilmeleri için güzel hatıraları zihinlerinde bırakmak. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilköğretim, anaokulu ve Diyanet'e bağlı 4 ve 6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerimizin tamamına, 220 bin çocuğumuza şivlilik paketlerini ulaştırdık. Konya'nın bu kadim geleneğini yaşatıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şivlilik geleneğinin tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte AK Parti Konya Miletvekilleri Selman Özboyacı ve Mustafa Hakan Özer de çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki "Şivlilik Çocuk Bayramı"na aileleriyle birlikte gelen ve gönüllerince eğlenen çocuklar, hem Şivlilik toplamaktan hem de etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şivlilik Çocuk Bayramı 14 Ocak Pazar akşamına kadar sürecek

Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çeşitli hediyelerle sevindirilen çocuklar, gün içerisinde müzikaller, sahne gösterileri, teknoloji alanındaki etkinlikler ve atölye etkinlikleriyle eğlenirken, ebeveynler ise alanında uzman isimlerin katıldığı konferanslarda çocuk eğitimi konusunda bilgilendirilecek. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Şivlilik Çocuk Bayramı 14 Ocak Pazar gününe kadar 11.00 - 22.30 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde misafirlerini ağırlayacak.