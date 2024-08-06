Konya'da Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın düzenlediği toplu sünnet töreni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'da Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın düzenlediği toplu sünnet töreni

Amasya'da Sultan II. Beyazıt'ın kurduğu vakfın senedinde yer alan 'gelirlerinin bir kısmıyla ihtiyaç sahibi çocukların sünnet ettirilmesi şartı' kapsamında Konya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi.

06.08.2024 17:28
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Amasya'da 1496 yılında Sultan II. Beyazıt'ın kurduğu vakfın senedinde yer alan "gelirlerinin bir kısmıyla ihtiyaç sahibi çocukların sünnet ettirilmesi şartı" kapsamında Konya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi.

Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu vakfın gelirleriyle Edirne, Amasya, Bursa ve İstanbul'da, cami, medrese, imaret, darüşşifa ve köprüler yaptırılırken, vakfın hayır şartlarından birinin de "çocukları sünnet ettirmek" olarak belirlenmesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet organizasyonu düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde Konya'da, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen program, Mevlana Müzesi ziyaretiyle başladı.

Ardından tarihi Sultan Selim Camisi önünden konvoy eşliğinde TOGG araçlarla yola çıkan çocuklar, etkinliğin yapılacağı Atlıhan Binicilik Tesisleri'ne geldi.

Burada sünnet edilen (10 gün önce) 21 çocuğa Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından bisiklet ve gram altın hediye edildi.

Ardından tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde çocuklar ve ailelerine geleneksel Konya pilavı ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Bölge Müdürü Kılınç, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıfların şartlarını yerine getiriyoruz. Bu hayır şartımız da Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu Sultan 2. Beyazıt Vakfının hayır şartıdır. Vakfiye gelirlerinden çocukların sünnet ettirilmesi şartı vardı. Biz de bunu 81 ilde icra ediyoruz. Konya'da ilk kez yaptık. Bu hizmete inşallah devam edeceğiz." dedi.

Programa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın düzenlediği toplu sünnet töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın düzenlediği toplu sünnet töreni - Son Dakika
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