Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali devam ediyor

Konya\'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali devam ediyor

Konya'da düzenlenen '16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Azerbaycan Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosu'nun 'Kadınım' oyunu ve Ankara Devlet Tiyatrosu ekibinin 'Esaretin Bedeli' oyunu izleyicilerle buluştu. Festival, farklı mekanlarda devam edecek ve 30 Mayıs'ta sona erecek.

28.05.2024 21:15
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Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" dokuzuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

Festival kapsamında Azerbaycan Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosunun "Kadınım" oyunu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, İrade Gözelova'nın yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

Öte yandan festival kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ekibi, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Esaretin Bedeli" oyununu sahneledi.

Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde ise Antalya Devlet Tiyatrosunca "Ağustos Parkı" oyunu sergilendi.

Festival, yarın saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Otoban Köpekleri", Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Şehir Tiyatrosunun "Narnia Günlükleri-Aslan, Cadı ve Dolap" oyunu, Konya Ecdat Parkı Açık Hava Sahnesi'nde Erzurum Devlet Tiyatrolarının "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunu, Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Evliya Çelebi Parkı Kafem'de ise İran Nahan Tiyatrosunun "Pandomim Gösterisi" ile devam edecek.

Festival 30 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali devam ediyor - Son Dakika

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