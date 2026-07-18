Konya Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Konya Kültür Yolu Festivali Başladı

Konya Kültür Yolu Festivali Başladı
18.07.2026 14:41
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Türkiye Kültür Yolu Festivali, 18-26 Temmuz tarihleri arasında Konya'da 148 etkinlikle gerçekleştiriliyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı Konya oldu. Bu yıl, kentte 5'inci kez düzenlenen festival, 18-26 Temmuz tarihleri arasında konser, sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalin açılışı Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, davetliler ve Konya'nın yemek şefleri katıldı. Konya, 18-26 Temmuz tarihleri arasında festivale 5'inci kez ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca 148 etkinlikte konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek konserlerde Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Sefo, Kıraç, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Fatma Turgut, Mert Demir ve Simge sahne alacak.

'KONYA'NIN HER KÖŞESİ, SANATIN, KÜLTÜRÜN PAYLAŞMANIN HEYECANIYLA BULUŞACAK'

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, "Konya tarih boyunca ilimle irfanla medeniyetle anılan bir şehrimiz. Bu topraklar binlerce yıldır farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, bilgiyle, sanatla irfanla yoğurulmuş köklü bir kültür coğrafyası. Bugün 7 bölgede 26 şehrimizde ve yaklaşık 8 ay boyunca tüm Türkiye'mizde festival coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Dünyada ses getiren çok önemli bir kültür sanat festivali. Kültür ve sanat gerçek manada örfüyle adetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle ve gastronomisiyle gerçekten bir bütün. ve bu bütünü oluşturmak için bir çaba içerisindeyiz. Çünkü Anadolu coğrafyası inanın büyük bir hazine. Konya sahip olduğu tarihi mirası, yaşayan kültürü ve güçlü sanat iklimiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en anlamlı duraklarından birisi. Festival kapsamında 10 farklı mekanda gerçekleştirilecek. 148 etkinlikle Konya'nın her köşesi, sanatın, kültürün paylaşmanın heyecanıyla buluşacak. Kılıçarslan Şehir Meydanı'na kurulacak ana sahnemizde birbirinden değerli sanatçılarımızı ağırlarken, Mevlana Müzesi'nden Karatay Medresesi'ne, Kültür Merkezi'nden müzelerimize kadar şehrimizin tarihi mekanları, festivalimizin önemli durakları olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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