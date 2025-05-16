Koramaz Vadisi Müzesi Açıldı: Aşk Hikayesinin Destanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Koramaz Vadisi Müzesi Açıldı: Aşk Hikayesinin Destanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Koramaz Vadisi Müzesi, 1800'lü yıllarda geçen Oğuz ve Suzan isimli iki aşığın hikayesini sergiliyor. Başkan Büyükkılıç, müzenin tarihi ve doğal zenginlikleri canlandırmak amacıyla açıldığını söyledi.

16.05.2025 16:39
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Koramaz Vadisi'nin hikayesi bu müzede anlatılacak

Başkan Büyükkılıç: "Ağırnasımızda adeta burayı taçlandırmak amacıyla Koramaz Vadimizdeki müzemizi de hikayeleştirmek sureti ile dillere destan konum ve duruma getirdik"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Koramaz Vadisi Müzesi içerisinde hem Koramaz bölgesinin tarihi hem de kaynaklara göre 1800'lü yıllarda vadide geçen Oğuz ve Suzan isimli iki aşığın hikayesi vatandaşlarla buluşturulacak.

Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'ndeki Çerkes Mustafa Bey Konağı'nın Koramaz Vadisi Müzesi olarak açıldığı programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Burada 8 tane mahallemizin dayanışma içerisinde Koramaz Vadimizin UNESCO geçici miras listesinde yer alması yönündeki gayretlerine ben ayrıca teşekkür ediyorum. Benim Melikgazi Belediye Başkanlığım döneminde gerçekten samimi, iyi niyetli ve güzel bir çalışmayla başlatıldı ve sonuçta da UNESCO'nun şu anda miras listesine girdi. Takdir edersiniz ki zaten Kültepe-Kaniş-Karum buranın devamında ki o da UNESCO'nun listesinde olduğuna göre bu bölge bizim için önemli. Bu yönden biz şimdi yakınma değil yekinme yani ayağa kalkma, hep beraber bu güzel beldemiz başta olmak üzere bölgemize sahip çıkmak zorundayız. Burayı cazibe merkezi yapmak zor bir şey değil. Başta Mimarsinan'ın ve torunlarıyla adeta hatırlanan ve buradan Erciyes de muhteşem görünüyor. Süleymaniye'deki kubbeleri, o muhteşem silüeti oluşturan anlayışıyla Mimarsinan bizim olmazsa olmazımız. Burada yaptığımız 15'e yakın çalışma ile şehrimizin en güzel bölgesi olan Ağırnasımızda adeta burayı taçlandırmak amacıyla Koramaz Vadimizdeki müzemizi de hikayeleştirmek sureti ile dillere destan konum ve duruma getirdik. Kadir ve kıymet bilenler takdir ediyor. Ben sayın valimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Aşk hikayesini destanlaştırdık"

Başkan Büyükkılıç, vadide geçen aşk hikayesini de müzede hikayeleştirdiklerini söyleyerek, "Elbette müzeler çoktur ancak biz bu müzemiz ile hem tarihi, doğal kültür zenginliklerini canlandırmak hem de tarihi objeleri geleceğe taşımak adına bir çalışma yaptık. Müslüman bir olan Oğuz ile Suzan ismindeki Rum bir kızın aşk hikayesi üzerinden adeta destanlaştırdık. Demek ki İslam'ın hoşgörüsünün, komşuluk ilişkilerinin en güzel örneklerini sergilemiş, Rum kızına aşık olmuş. Hikayeyi dinleyeceğiz. Çerkez Mustafa Bey Konağı'nı restore ettik. Sahip çıkın. Şehrimize, bölgemize, mahallemize, semtimize, ailemize, vatanımıza, milletimize hep beraber sahip çıkacağız. Hep beraber bir olacağız, diri olacağız, dik olacağız. Hep beraber Kayseri, hep beraber Koramaz Vadisi, hep beraber Türkiye diyoruz ve Mimarsinan'ı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, "Buraları artık ekonomiye kazandırma dönemimiz geldi. Burada büyükşehir belediyemiz önemli bir pas attı. Bu pası çevirmek de bizim elimizde. İnşallah faydalanırız ve şehrimize, bölgemize katkı sağlarız. Ben tekrar şehrimizin turizmine yoğun emek veren valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, İl Turizm Müdürlüğümüz, olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Şehrimizi, köyümüzü, Ağırnas'ı, Koramaz'ı tanıtmak her birimizin görevi. Bu görevi hepimiz alıyoruz. Buradaki müzeyi her güzel yer gibi paylaşmamız lazım. Baro başkanımız burada, ilk fırsatta avukatlarımızı bu müzeye getirmesini istiyoruz. Kayseri Üniversitesi Rektörümüz burada, akademisyenleri buraya getirmesini istiyoruz. Hep beraber Ağırnas'ı başka bir noktaya taşıyacağız inşallah. Bu vesile ile buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum. Başka bir Koramaz'da buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesi ile Koramaz Vadisi Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Koramaz Vadisi Müzesi Açıldı: Aşk Hikayesinin Destanı - Son Dakika

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