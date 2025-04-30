Kore Kültür Merkezi İskenderun'da Açıldı

İSKENDERUN'da depremzedelerin kaldığı Kore Konteyner Kent'te kurulan Kore Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçe protokolü ve Güney Koreli temsilcilerin katıldığı törende, merkezin kurulumunda rol oynayan Hope Bridge Genel Sekreteri Hoon Shin, Food for the Hungry Başkanı Changnam Choi, Kore Kültür Merkezi Müdürü Changseop Song ile AFAD İskenderun Müdürü Mehmet Ülger, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Akça, ASKON Hatay İl Başkanı Halit Tunç ve İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ufuk Aktuğ hazır bulundu.

Program, saygı duruşu, Türkiye ile Güney Kore milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yeondu Jeong'un gönderdiği görüntülü mesaj konuklarla paylaşıldı. Yapılan konuşmalarda, Kore-Türkiye dostluğu vurgulanırken, 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana bölgeye verilen desteğin sürdüğü ifade edildi. Katılımcılar, depremzede halkın yaşadığı travmayı atlatabilmesi için sosyal ve kültürel desteklerin önemine dikkat çekti.

Dostluk ve dayanışma mesajları ile Güney Kore Mahallesi yaşam alanında yaşayan depremzedelere hijyen kitleri hediye edildi.

Kurdele kesimiyle resmen açılan Kore Kültür Merkezi, bölge halkının sosyal iyileşmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Merkezde Korece dil dersleri, bilgisayar kursları, çocuklara yönelik etkinlikler ve kadınlara özel kültürel programlar düzenlenecek.

Haber Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(hatay),