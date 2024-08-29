Küba Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabı X platformundan ABD'nin İsrail'e gönderdiği bombaların fotoğrafını paylaşan Rodriguez, ABD'yi İsrail'in Gazze'de soykırım suçuna ortak olmakla suçladı.

Rodriguez, "İsrail'in Gazze halkına 326 gündür sürdürdüğü soykırım saldırılarında 40 bin 476 Filistinli öldürüldü ve 93 bin 647 kişi de yaralandı. İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımında açık bir suç ortağı var: 50 bin ton askeri yardım aldığı ABD hükümeti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.