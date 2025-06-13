Küçük Mustafa'nın İlk Sesleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Küçük Mustafa'nın İlk Sesleri

Küçük Mustafa\'nın İlk Sesleri
13.06.2025 11:33
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İşitme engelli Mustafa, beyin sapına yerleştirilen implantla duyduğu seslere ağlayarak tepki verdi.

Konya'da işitme engelli olarak dünyaya gelen küçük Mustafa Zahit, beyin sapına yerleştirilen işitsel implant sayesinde ilk kez duymaya başladığı seslere ağlayarak tepki verdi.

Dünyaya geldiğinde yapılan testlerde işitme engelli olduğu belirlenen 2,5 yaşındaki Mustafa Zahit Gençarslan'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan incelemelerde, doğuştan iç kulak yapılarının ve işitme sinirinin gelişmediği tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla, çocuğun beyin sapındaki işitme merkezine duymasını sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi.

Mustafa Zahit'in, ameliyattan 1,5 ay sonra yapılan kontrollerde, ilk kez duymanın heyecanı ve korkusuyla, seslere ağlayarak tepki vermesi herkesi sevindirdi.

" Türkiye'de nadiren, yılda belki 10 vakada görülen bir durum"

NEÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fakih Cihat Eravcı, AA muhabirine, işitme engeli olan bir bireyin tamamen engelinin ortadan kaldırılabildiği kıymetli bir işlemi başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

İç kulak gelişiminin olmadığı durumlarda bu operasyonun gerçekleştirildiğini anlatan Eravcı, "Türkiye'de nadiren, yılda belki 10 vakada görülen bir durum. Hastamız bize başvurduğunda, tüm değerlendirmeler sonucunda bu cerrahiye karar verdik. Gelişmeyen iç kulak yapılarını tamamen baypas ederek bir beyin ameliyatıyla, beyin sapındaki işitme çekirdeğine bir elektrot yerleştirdik." dedi.

"6 ay ile 1 yıl içinde konuşmaya başlamasını bekliyoruz"

Eravcı, operasyonda elektrotun beyin sapındaki doğru noktaya yerleştirilmesinin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ameliyat esnasında işitip işitmediğini kontrol ettik. Bunu, beyin sapındaki çekirdekleri uyarıp, beyin dalgalarıyla işitme merkezinden cevaplar alarak yapıyoruz. Bu sağlandığı anda duyacağının göstergesi oluyor. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra bugün ilk açılışı ve testi gerçekleştirdik. Dış parçayı yerleştirip, dışarıdan gelen sesin iç parçaya iletilmesi, onun da beyin sapını direkt uyararak duymayı sağlaması sürecine girdik. Ameliyat esnasındaki duyma kontrolümüzün aynısını bugün tekrar edip sesle tanıştırma sürecine geçtik. Sesin geldiğini hissedip, fark etti. Belli aralıklarla duyma ve konuşma gelişimini takip edeceğiz. 6 ay ile 1 yıl içinde konuşmaya başlamasını bekliyoruz."

"Bugün o ağladığı için biz çok mutluyuz"

Çocuğun babası Ahmet Gençarslan da yapılan ilk işitme testinin olumlu sonuçlanmasıyla, ailece çok heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Günlerce bunun hayalini kurarak yaşadıklarını vurgulayan Gençarslan, "Bugün ilk defa çocuğumuz işitme testini geçti. Duyuyor artık, çok mutluyuz. Duyduğu seslere ağlayarak tepki verdi. Kimse evladının ağlamasını istemez ama bugün o ağladığı için biz çok mutluyuz. Çünkü ağladığında ses duyduğunu biliyoruz. Çocuğumuzla iletişim kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Hastane, Eğitim, Sağlık, konya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Küçük Mustafa'nın İlk Sesleri - Son Dakika

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