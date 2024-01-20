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Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Festivali Başladı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Festivali Başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali başladı. Festivalin ilk gününde birçok sanatçı sahne aldı ve sahne şovları yoğun ilgi gördü. Festival, Pazar gününe kadar devam edecek.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Festivali Başladı
20.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:48
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gençlik Festivali başladı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Zeynep Bastık, Tepki, Güney Marlen, Ersin Show ve Hey Douglas konser verdi. İlk günden sahne şovları yoğun ilgi gördü. Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikte birçok sanatçı sahne alacak.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sabah çocuklarımıza karnelerini dağıttık, çok güzeldi. Bu festivalin de üçüncüsünü yapıyoruz, geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi önemsiyoruz. Ülkemizin gençlerinin eminim ki onlar hem siyaseti değiştirecekler hem ülkeyi değiştirecekler hem de demokrasimizi ve insan hakların geliştirecekler ve biz de bundan mutlu olacağız. Dolayısıyla sürekli gençlerle olmak istiyorum. Onların isteklerini, dileklerini, beklentilerini, yaşama daha iyi sarılabilmeleri için yerine getirmeye çalışıyorum. Bu festivaller de bunun bir parçası. Onlarla bir arada olalım, hoş vakitler geçirelim diye uğraşıyoruz. Ülke olarak genç nüfusa sahibiz ancak bu gençlerle ilgili çok şey yaptığımızı söyleyemem. Onları daha iyi yetiştirmemiz lazım. Onlarla daha çok bir arada olmamız gerekiyor" dedi.

"ÇOK KEYİFLİ BİR ANDI"

Küçükçekmece'de sahne almanın güzel bir his olduğunu söyleyen Tepki mahlaslı şarkıcı Kerem Gülsoy, "Bu müziği icra etmeye bu sokaklarda başladık hatta bu sokaklarda büyüttük. Bu sokaklar bir sürü hikayeye ev sahipliği yaptı. Şimdi yıllar sonra aynı sokaklarda o dönemki yaş grubumdaki gençlere şarkı söylüyor olmak, onlara ilham olabilmek ve onlara 'bir ihtimal, fırsat var' diyebilmek çok keyifli. Böyle bir etkinliği her sene düzenlediği için de Küçükçekmece'de benim için çok özel. Harika bir his, çok keyifli bir andı. Gençler burada böyle etkinlikler arıyor bence bu İstanbul'un her yerinde dikkate alınması gereken bir şey, çünkü kültür sanat dediğimiz şey bulaşıcı her yerde gösterilmesi lazım ki insanlara ulaşsın ve ilham olsun" diye konuştu.

FESTİVAL PROGRAMI

20 Ocak, Cumartesi

Ne Münasebet

Ersin Show

Melis Fis

Ozbi

Buray

21 0cak, Pazar

İlyas Yalçıntaş

Ersin Show

Gökhan Keser

Eypio

Emre Aydın

Kaynak: DHA
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