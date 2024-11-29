Küçükçekmece\'de Halk Market ve Taziye Evi Açılışı Gerçekleştirildi

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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi tarafından kişilerin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Halk Market' ve vatandaşların taziye kabul edip mevlit organizasyonları düzenleyebileceği 'Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon' projesinin 4'üncüsü Kanarya Mahallesi'nde açıldı.

'Halk Market' ile 'Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon' açılış törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin yanı sıra muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Halk Market projesinin ilki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, ikincisi Mehmet Akif Mahallesi'nde, üçüncüsü ise İstasyon Mahallesi'nde açılmıştı. Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon'un ise birincisi Yarımburgaz Mahallesi'nde, ikincisi Fatih Mahallesi'nde, üçüncüsü de Halkalı Merkez Mahallesi'nde açılmıştı.

Halk Market projesi kapsamında Küçükçekmece Belediyesi'nde görev yapan sosyal hizmetler uzmanları tarafından gerekli incelemelerin ardından ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor. Kişiler, sosyal incelemeler sonrası kendilerine tanımlanan kredilerle, randevu verilen saatlerde alışverişlerini halk marketlerden gerçekleştiriyor. Mutfak, şadırvan, mescit, erkek ve kadın tuvalet olarak tasarlanan Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon'da ise vatandaşlar taziye kabul edip mevlit organizasyonları düzenleyebiliyor. Salon aynı zamanda toplantılar ve özel günlerde de kullanıma açık oluyor.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖNE ÇIKARILMALIDIR'

Kanarya Mahallesi'nde gerçekleşen açılış törenine katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Söz verdiğimiz hizmetleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Kanarya Mahallesi'nde hem Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon hem de Halk Market'i açtık. 'Sosyal belediyecilik' adı altında genel bir şemsiye oluşturarak yapmış olduğumuz hizmetlerden birkaç tanesidir. Taziye Evleri özellikle Kanarya Mahallesi gibi yerlerde, doğu ve güneydoğu vatandaşlarımızın ağırlıklı oturduğu yerler, çok daha fazla önem kazanıyor. Aileler cenazelerini kaldırdıktan sonra bir, iki ya da üç gün taziyelerini kabul ediyorlar. 3 tanesini açmıştık, bugün burada 4'üncüsünü açtık. Halk Market ise inançlarımıza ve vicdanımıza hükmeden bir hizmet şeklidir. Keşke insanların gıdaya ya da temel maddelere ihtiyacı olmasa ama olduğunu biliyoruz, bu da ülkemizin bir gerçeği. Özellikle Ramazan ayında, yetişebilmek ve ailelere yardımcı olabilmek maksadıyla evlere gıda kolileri gönderiyorduk. Bunları markete dönüştürdük. Kişiye puan yükleniyor, o puan ne kadarsa gelip istediğini alıyor. Normal bir marketten alışveriş yapmış gibi evine gidiyor. Komşusu bilmiyor, kimse görmüyor ve duymuyor. Bu bizim için çok değerli bir hizmet. Bütün Türkiye'de de böyle yapılmasını istiyoruz. Sosyal devletin kuruluşları 'sosyal' olmalıdır. Belediyeler de 'sosyal belediyeciliği' öne çıkarmalıdır. Belediyeler insanların günlük yaşantılarına mutlaka dokunmalı, onların dertleriyle dertleşmelidir. Bizim amacımız, vatandaşların gülümseyebilmelerini sağlayabilmektir" dedi.