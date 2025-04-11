Kültepe'de 77. Yıl Arkeolojik Kazıları Başlıyor

Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe'de 77. yıl kazıları başlıyor

4 bin 500 yıl önceki iklim değişikliği çalışmaları devam edecek

KAYSERİ - Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 77. yıl kazıları başlayacak. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "

Kayseri - Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 76 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor. Aralıksız devam eden kazı bu sene 77. yılına girerken, Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu bu yıl da iklim değişikliği çalışmalarının devam edeceğini söyledi. 4 bin 500 yıl öncesine ait dönemi aydınlatmaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Kulakoğlu; "Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Bilimsel kazıların başlamasının 77. yılı olacak bu sezon. 77 yıldır devam eden kazılar, bu sene Nisan ayı içerisinde açılacak ve sanıyorum her zaman olduğu gibi uzun süreli bir kazı çalışması olacak. Kayseri'de kar düşene kadar kazılara devam ediyoruz, hemen hemen Aralık ayına kadar çalışmayı planlıyoruz. Bu seneki kazılarımız yine oldukça geniş bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. Esas olarak Türk üniversitelerinden gelen ekiplerin yanı sıra Kore'den, Japonya'dan, Amerika'dan ve İtalya'dan gelen ekipler kazılarımıza destek veriyorlar. Bu çalışmaların Anadolu Arkeolojisi'nde ses getirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece Anadolu Arkeolojisi değil bütün Yakın Doğu Arkeolojisi anlamında Kültepe kazıları her zaman nirengi noktası olmuştur. Bu seneki çalışmalarımızda geçen sene başlattığımız iklim değişikliği çalışmalarını yine devam ettireceğiz. Bu sene aynı şekilde tüccarların geldiği dönem dediğimiz döneme ilişkin iki alanda kazı yapmayı planlıyoruz. Bir tanesi Karum alanında bir tanesi höyükte yapacağımız kazılar. Bu tüccarların gelmesinden hemen önceki döneme ait Eski Tunç Çağı dediğimiz, günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait dönemi de aydınlatmaya çalışıyoruz. Tüccarlar gelmeden önce Kültepe yine önemli bir merkezdi ve bu merkezin önemli yapılarını açığa çıkarmaya devam ediyoruz. Bu da uzun soluklu bir proje" dedi.

Tarihi kazılara kadın eli

Ören yerindeki çalışmalarda işçilerin önemli bir rol aldığını ve ağırlıklı olarak kadın işçilere ağırlık verdiklerini sözlerine ekleyen Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Kültür ve turizm Bakanlığı'nın ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli destekleriyle çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Kazılar insan eliyle yapılan çalışmalar. Yaklaşık 80 kişiye yakın bir heyet listemiz var. Kazılarda asıl yükü çeken işçilerdir. Kültepe'nin olduğu Karahöyük köyü boş, hemen hemen çalışacak insan yok. Çevre mahallelerden gelen işçilerimiz var. Özellikle kadın işçilerle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.