Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali\'nden çekildi
Son Güncelleme: 28.09.2023 09:59

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselini yayınlama kararı alan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgesel kategorisinde yer alan Kanun Hükmü belgeselini yayınlama kararı aldığı için Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi.

"FESTİVALDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILMASI ÜZÜCÜDÜR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kültür Turizm Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselini yayınlama kararı alan Antalya Film Festivali'nden çekildi

NE OLMUŞTU?

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı.

KANUN HÜKMÜ BELGESELİNİN KONUSU NE?

Kanun Hükmü belgeseli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden el çektirilen Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş isimli karakterlerin hayatını anlatıyor. Nejla Demirci'nin yönettiği belgeselde Yasemin Demirci ve Engin Karataş yer alıyor.

Kültür Turizm Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselini yayınlama kararı alan Antalya Film Festivali'nden çekildi

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi - Son Dakika
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