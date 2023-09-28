Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali\'nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgesel kategorisinde yer alan Kanun Hükmü belgeselini yayınlama kararı aldığı için Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi.

"FESTİVALDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILMASI ÜZÜCÜDÜR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.