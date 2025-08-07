Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 23 eserin iadesi sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 23 eserin iadesi sağlandı

07.08.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Arkeolog Zeynep Boz, 2025 yılında şu ana kadar 23 eserin Türkiye'ye iadesini sağladıklarını söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Arkeolog Zeynep Boz, 2025 yılında şu ana kadar 23 eserin Türkiye'ye iadesini sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılan 'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi- Arkeolojinin Altın Çağı' sergisinde 570 eser ziyarete açıldı. Yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlerden 485'i ilk kez sergilendi. 6 ay ziyarete açık olacak sergide ABD'den iadesi sağlanan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli, Neolitik Çağ'ın asrın keşfi Karahantepe buluntuları, Gordion T26 Tümülüsü'nün bronz kapları, ilk kez sergilenecek Orhan Gazi sikkesi ve Adrasan Batığı'ndan çıkarılan su altı eserleri de yer alıyor.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Arkeolog Zeynep Boz, ABD'den iadesi sağlanan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a ait eserin, kaçakçılık açısından bakıldığında serginin göz bebeği olduğunu söyledi. Boz, "Çünkü Türk halkıyla yurt dışında iadesi sağlandıktan sonra ilk kez buluşuyor. Kendisine, diğer imparator başları ve imparatoriçe büstleri gibi yine aynı yerden çalınmış önceki yıllarda iadesini sağladığımız eserler eşlik ediyor. Bu eserler 6 ay kadar ziyaretçilerimizle buluşmaya devam edecek burada. Sonra tabii ki daha başka sergi konseptlerinde, başka müzelerimizde, farklı illerimizde de ziyaretçilerle, vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek" diye konuştu.

Boz ayrıca, "2025 yılında şu ana kadar 23 eserimizin iadesini sağladık. Bunlar ağırlıklı olarak heykellerden oluşuyor. Bilhassa Bubon Antik Kentinden 1960'lı yıllarda yağmalanan Marcus Aurelius gibi, kaçak kazılara maruz kalan ancak daha sonra ülkemizde çalışmalarımız sayesinde, ortaya koyduğumuz deliller sayesinde iadesini sağladığımız eserlerin hız kesmeden devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

'90 KAZININ SONUÇLARINI GÖRDÜĞÜMÜZ ESERLERİMİZ VAR'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Arkeolog Bülent Gönültaş, Geleceğe Miras Projesi kapsamında şu an 251 kazı alanında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gönültaş, bu sayının 1-2 yıl içerisinde 800'lere kadar ulaşacağını belirterek, "Bu sergide, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 90 kazının sonuçlarını gördüğümüz eserlerimiz var. Çok farklı dönemlerden çok farklı nitelikte eserlerimiz var. Bronz eserlerimizden tutun da seramik eserlerimize, mermer heykellerimize ve su altı buluntularımıza kadar çok farklı türden eserlerimiz var. Ziyaretçilerimizin büyük bir beğeniyle gezeceğine inanıyorum" dedi.

Hem yurt dışında bulunan eserlerin Türkiye'ye iade çalışmalarının, hem de yurt içinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Gönültaş, "Kolluk kuvvetlerimizle birlikte yurt dışına kaçırılmadan yakaladığımız çok sayıda eserimiz var. Bunlardan da küçük bir seçkiyi yine bu sergide izleyebilecek ziyaretçilerimiz. Herkesi bu sergiye bekliyorum. Çok güzel, başarılı bir sergi oldu ve ülkemize katma değer katacak bu projenin en güzel çıktılarından biri oldu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele, Kültür Sanat, Kaçakçılık, Türkiye, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 23 eserin iadesi sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 16:20:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 23 eserin iadesi sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.