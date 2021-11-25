Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gerçekçi bir yaklaşımla, güçlü tanıtım, doğru yatırım ve desteklerle Türkiye'nin potansiyelini küresel yönelimler ışığında değerlendirerek ve yöneterek geleceğin turizminde liderlik yarışının bir aktörü olarak yerimizi alacağız." dedi.

Ersoy, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yeni ve yetişmiş personel ihtiyacı sıkıntısının karşılarına çıktığını belirtti.

Bakanlık olarak 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, Türkiye'deki 76 turizm meslek lisesinin müfredatını ve konumlamasını değiştirerek teknik lise haline getirdiklerini anlatan Ersoy, bu liselerde birinci yıldan itibaren İngilizce, ikinci yıl Rusça, üçüncü yıl ise Fransızca, Almanca, Çince ya da Arapçadan birinin öğrencilere öğretildiğini kaydetti.

Ersoy, 76 meslek lisesinden 52'sini otel zincirleriyle eşleştirdiklerine dikkati çekerek, öğrencilerin 15 Nisan-15 Ekim'de stajlarını otellerde gördüğünü vurguladı.

Otellerin öğrencilere aşamalı şekilde her yıl daha fazla olmak kaydıyla maaş verdiğini dile getiren Ersoy, "Herkesi mutlu eden bir formül. Öğrenciler çok iyi bir kariyer fırsatı yakalıyor, 3 lisan öğreniyor. Turizm sektöründe çalışmasa bile 3 lisan ile kariyerini geliştirme şansına sahip oluyor. Staj döneminde de olması gerekenden çok daha fazla gelir elde ediyor. Mezun olunca da işi hazır. Otelci de en çok personel ihtiyacı duyduğu dönemde öğrencilerle bu sorunu çözmüş oluyor. Okullar da mutlu. Eskiden öğrenci bulamazken şimdi kayıt yağıyor. Sistem saat gibi çalışıyor." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol yaparak meslek edinme kursları uygulamasını da başlattıklarını belirten Ersoy, bu kapsamda turizm sektöründe işe başlayan çalışanların başta lisan olmak üzere çeşitli eğitimler aldığını vurguladı. Ersoy, bu yıl 25 bin personele eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.

"Personelin konaklayacağı yerlerin kalitesini yükseltmeniz gerekiyor"

Otellerin lojman ihtiyaçlarının da olduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Maalesef biz turizmciler de bazen hata yapıyoruz. Hepimiz için söylemiyorum, bir kısmımız için söylüyorum. Devlet olarak size verdiğimiz lojmanları otele çevirdiniz. Onlar biliyor. Yine sorun devletin sorunu olarak geliyor tabii. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz. 2022 itibarıyla özellikle resort bölgelerinin olduğu yerlerde lojman arazisi ihalelerine başlıyoruz. İlk etapta devletten tahsis almış oteller için bu ihale sistemi çalıştırılacak. Çünkü zamanında ihale ederken, tahsisleri yaparken lojman ihalesini de beraber yapmamız gerekiyordu. Bu eksikliği de gidermiş, düzeltmiş olacağız. O süreçten sonra talep daha fazla geliyorsa diğer bölgelerdeki oteller için de bu ihalelere katılma izni verilecek. Lojman büyük sıkıntı. Artık personelin konaklayacağı yerlerin kalitesini yükseltmeniz gerekiyor."

Bakan Ersoy, turizmin en önemli ayaklarından birinin kültür ve sanat olduğunu vurguladı. Kültür ve sanatın turizmin reklam ve tanıtımını yaptığını dile getiren Ersoy, turistlerin ülkeleri seçerken kültür ve sanatına dikkati çektiğini, buralara yapılan yatırımla ülkelerin rakiplerinden ayrıldığını ifade etti.

Başkent Kültür Yolu mayısta hayata geçiyor

Bu anlamda 3 yıldır Beyoğlu Kültür Rotası'na yatırım yaptıklarına dikkati çeken Ersoy, bu rotayla ilgili birçok binanın restorasyonu ve renovasyonunu gerçekleştirmenin yanı sıra yeni binalar yaptıklarını vurguladı.

Beyoğlu Kültür Rotası'nın Galataport'tan başlayıp Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar devam ettiğini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Beyoğlu Kültür Rotası'nı 29 Ekim itibarıyla festivalle taçlandırdık. 17 gün boyunca çok yoğun kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirdik. Binlerce sanatçı katıldı. Yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. Burada amacımız iki taneydi. Maalesef pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında kültür sanat geldi. Kültür sanatta tekrar normalleşme sürecinin başladığını başta Türkiye olmak üzere dünyaya duyurmayı amaçlıyorduk. Türkiye bu anlamda öncü bir hareket yapmış oldu. Dünyada ses getirdi. Dünyaya, kültür ve sanatın pandemi sonrası normalleşmeye başladığı mesajını net şekilde Türkiye verdi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi mayısta yine İstanbul'da gerçekleştirilecek."

Kültür yolu rotalarını sadece İstanbul ile sınırlı tutmadıklarını, Başkent Kültür Yolu Rotası oluşturmaya başladıklarını belirten Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Festivali'ni, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Buna da 3 yıldır hazırlanıyoruz. Burada tamamlanmış Bakanlığımıza bağlı kamu binası var. Bunların inşaatı ve yatırımları tamamlandı. O binaları baz alarak o rotayı mayıs ayı itibarıyla Ankara'da da hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu tarz etkinliklerin, genelde yurt dışında görünüp imrenilen festivaller olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm dünya İstanbul'daki festivali konuşuyor. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Gerekli yasal düzenlemeleri yapıyorsunuz, gerekli kurumları oluşturuyorsunuz. Sonra gerekli yatırımları yapıyorsunuz. Bunları zaman içinde hayata geçirdiğiniz zaman daha önce imrendiğimiz festivallere, etkinliklere, sonuçlara ulaşabiliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çünkü turizm sektörü 2018'de 'stratejik sektör' ilan edildi. Bu bir kelime gibi geçiyor ama öyle değil, çok önemli. Turizm Bakanlığı tek başına bir şey yapmıyor, aslında organizatör gibi çalışıyor. Ağırlıklı yatırımlar ve yetkiler diğer bakanlıklarda. Stratejik sektör ilan edildiği zaman diğer bakanlıklar, bizden gelen talepleri önceliklendiriyor ve hızlı sonuçlandırıyor. Yasaların çıkarılması, ek bütçelerin verilmesi, pandemide ülke liderleriyle hava trafiğinin yeniden başlatılmasıyla ilgili yapılan görüşmeler, bunlar zor süreçlerdi. Bütün bu ihtiyaçlarımızda, görüşmelerimizde Cumhurbaşkanımız hep yanımızda oldu, önümüzü açtı ve bugün en az etki ile pandemi sonrası normalleşme sürecine girdik."

Türkiye'nin yaşanan süreci bütün ayrıntısıyla tetkik ettiğini ve gerekli adımları attığını ifade eden Ersoy, "Bakanlık olarak bütün paydaşlarımızla istişare ederek bu salgın sürecini yönettik, projeler ürettik ve hayata geçirdik. Bu yoğun çalışmanın getirilerini de beklediğimiz rakamların da üzerinde bir dönüşle aldık. Gerçekçi bir yaklaşımla, güçlü tanıtım, doğru yatırım ve desteklerle Türkiye'nin potansiyelini küresel yönelimler ışığında değerlendirerek ve yöneterek geleceğin turizminde liderlik yarışının bir aktörü olarak yerimizi alacağız. Bundan hiçbirimizin şüphesi yok. Bizi ileriye taşıyacak bütün paydaşlar arasında tesis edilecek güçlü iş birliği ve iletişim çok önemli olacak. El birliğiyle hızlı hareket ederek yeni sezonu da bugünlere nasıl geldiysek aynı şekilde geçireceğiz. 2021'de olduğu gibi 2022'de de çıkışı yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, turizm bölgelerinde altyapı ve arıtma tesisleri konularına da ağırlık verdiklerini ve bu hususlarda hızlı adımlar attıklarını sözlerine ekledi.

Kongre bugün sona erecek.

(Bitti)