Kültür Yolu Festivali Erzurum\'da Başladı

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali, Erzurum'da törenle başladı. 16-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalde, 40 ayrı noktada 400'e yakın etkinlik yapılacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreni Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, konuşmasında, "5 yıl önce Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un, ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasının yaşatılması ve Türkiye'nin her noktasına aktarılması adına hayata geçirdiği ve bugün 7 bölgede 20 şehrimizde düzenlenerek dünyanın en büyük festivali haline gelen 'Kültür Yolu Festivali'nin en zengin, merakla ve heyecanla beklenen noktalarından olan 'Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yapmak üzere bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Tarihi mirası, yüksek dağları, serin yaylaları, zengin kış turizmi olanakları, yüzlerce yıllık tarihi mirası, kadim medreseleri, gastronomik çeşitliliği ve eşsiz doğasıyla Anadolu'nun doğusunda bir kültür başkenti olan Erzurum'un, Kültür Yolu Festivali'ne kendi rengini ve dokusunu kattığının altını çizen Çam, "Bu yıl 3'üncü kez Erzurumlularla buluşan festivalimizin coşkusu ve zenginliği, inanıyorum ki artarak devam edecek. Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek. Türkiye'nin zengin kültürel birikimini buraya taşıyacağı gibi Erzurum'un özgün sanatsal değerlerini, kültürel mirasını, el sanatlarını, tarihi mekanlarını, inanç noktalarını, doğal zenginliklerini, lezzet duraklarını, şehir kültürünü, birlik ve beraberliğini ve daha nicesini sayabileceğimiz eşsiz özelliklerini de Türkiye'nin gündemine taşıyacaktır" diye konuştu.

SERGİLERİ GEZDİLER

Konuşmaların ardından Çam ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Erzurum Müzesi'nde açılan sergiledi gezdi. 'Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi' ve 'Anadolu Masal Yolu Sergisi'ni gezen davetliler, daha sonra Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'Orta Asya'dan Anadolu'ya Çarpana İzleri Sergisi' ve 'Bir Kıvrım Bin Hikaye: Burma Bilezik Sergisi'ni de inceledi. Çifte Minareli Medrese'de yer alan 'Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Tespih', 'Türkiye'nin Minyatürleri, Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması ve Hislerin Tasviri Sergisi'ni de gezen davetliler, ayrıca 'Türkiye'nin Ustaları' belgeselini de izledi. Çam ve protokol üyelerinin son durağı ise Yakutiye Medresesi'ndeki 'Gökler, Göçler ve Kökler Sergisi' oldu.

Erzurum'da 24 Ağustos'a kadar devam edecek olan festivalde 400'e yakın etkinlik ve konserler gerçekleştirilecek.