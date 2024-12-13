Kura Viyadüğü trafiğe açıldı - Son Dakika
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Kura Viyadüğü trafiğe açıldı

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Kura Viyadüğü trafiğe açıldı Ardahan-Posof-Tükgözü yolu kapsamında inşa edilen ve çift köprü olarak tasarlanan Kura viyadüğü trafiğe açıldı.

13.12.2024 12:27
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Kura Viyadüğü trafiğe açıldı

ARDAHAN - Ardahan-Posof-Tükgözü yolu kapsamında inşa edilen ve çift köprü olarak tasarlanan Kura viyadüğü trafiğe açıldı.

Ardahan'da Kura Nehri üzerine, Ardahan-Posof-Türkgözü Yolu kapsamında 276 metre uzunluğundaki çift köprü olarak inşa edilen Kura Viyadüğü trafiğe açıldı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, yaptığı açıklamada, Hayal bile edilemeyen işleri, bu bölgemizde gerçekleştirmemize vesile olduğu için ve böylesi hizmetlere liderlik yaptığı için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm Ardahanlılar adına teşekkür ediyorum dedi. Koç açıklamasında, "AK Parti hükümeti olarak Ardahan'a söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TBMM Genel Kurulunda Bütçe görüşmelerinde ki konuşmam da bahsettiğim Ilgar Dağı Tüneline ulaşımı kolaylaştıracak olan Ardahan- Hanak arasında 236 metre uzunluğunda ki Kura Viyadüğü araç trafiğine açıldı. Şehrimize hayırlı olsun. Bu projenin hayata geçmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na Ardahan'ı halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ardahan'ımıza hizmet için durmadan çalışacağız" Dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Ardahan, Ulaşım, Posof, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kura Viyadüğü trafiğe açıldı - Son Dakika

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