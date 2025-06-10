Kurban Bayramında Mevlana Müzesine 50 Bin Ziyaretçi

Kurban Bayramı tatilinde Mevlana Müzesini 50 bin 188 kişi ziyaret etti

KONYA - Kurban Bayramı tatilinde Mevlana Müzesini 50 bin 188 kişi ziyaret etti.

Mevlana Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bayram tatilinde 50 bin 188 yerli ve yabancı ziyaretçi Mevlana Müzesini gezdi. Misafirler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua ederken müze içerisindeki yerleri ziyaret ederek bilgi aldı. Ankara Polatlı'dan geldiğini söyleyen Yusuf Dalkılıç, Mevlana Müzesini ziyaret etmeye Konya'ya geldiklerini belirtirken, Antalya'dan gelen Ali Aldemir "Daha önce Konya'ya 2-3 defa gelmiştik ama Mevlana Müzesine ilk defa geldik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Mevlana Müzesine ilk defa geldiğini belirten Murat Balcı, " Trabzon'dan geliyorum. İnsanların uğrak noktalarından bir tanesi olması gerekiyor. İçeride tüylerim diken diken oldu. Hazreti Mevlana'nın Konya'da olması bir ayrıcalıktır. Değerini bilip buraları sık sık ziyaret etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Lütfü Öztürk ise, "Harika korunmuş eserler, kaybetmememiz gereken değerlerimiz. Üçüncü defa geliyorum. İzmir'de yaşıyoruz. Ailemle birlikte geldik" diye konuştu.