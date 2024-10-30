Kurucaşile Halk Bandosu İlk Gösterisini Fener Alayı'nda Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurucaşile Halk Bandosu İlk Gösterisini Fener Alayı'nda Gerçekleştirdi

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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde esnaf ve çeşitli meslek gruplarından oluşan Kurucaşile Halk Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Fener Alayı'nda ilk gösterisini sergiledi. Bando, yüzlerce kişilik bir katılımla yapılan etkinlikte coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

30.10.2024 02:21  Güncelleme: 02:41
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Halk bandosu ilk gösterisini Fener Alayı'nda sergiledi

BARTIN - Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde esnaf, ev kadınları, muhtar, belediye başkanı ve siyasetçilerden oluşan bando takımı kuruldu. Bando takımı ilk gösterisini ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Fener Alayı'nda gerçekleştirdi.

Bartın'ın 2 bin 100 nüfuslu Kurucaşile ilçesinde, aralarında manav, fırıncı, balıkçı, berber, tuhafiyeci, muhasebeci, oto yıkamacı, baklavacı, tekne yapım ustası, mobilyacı, ev kadını, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarların olduğu bando takımı kuruldu. Kurucaşile'de 1 ay önce 'Kurucaşile Halk Bandosu' olarak kurulan 32 kişilik bando takımını, 2003 ve 2008 yılları arasında Kurucaşile Çok Programlı Lisesi'nde bando takımında yer alan arkadaş grubu oluşturuyor. Majörlüğünü Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş'in öncülüğünde kurulan bando takımının çalışmaları, üyelerinin mezun olduğu okulun bahçesi ve spor salonunda gerçekleştiriliyor.

Yaşları 35 ile 40 arasında değişen 16'sı kadın, 16'sı erkek 32 kişinin yer aldığı bando takımının trampet, davul, zil ve borazanlarının ise büyük bir kısmı takım üyelerinin kendi aralarında topladıkları paralarla temin edildi.

Lisedeki öğretmenlerin de desteğiyle haftada 3 gün çalışma yapan bando takımı ilk sınavını ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı ilçede düzenlenen Fener Alayı'nda verdi. Hükümet konağı önünde kısa bir gösteri düzenleyen bando takımı, yüzlerce kişi eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Bando, meşale ve dev bayraklar eşliğinde gerçekleşen Fener Alayı, liman bölgesinde sona erdi.

Bartın'da binlerce kişi Fener Alayı'na katıldı

Bartın il merkezinde gerçekleşen Fener Alayı'na ise binlerce kişi katıldı. Bartın protokolünün de katıldığı yürüyüş, Bartın belediye binası önünde başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren Fener Alayı'nda dev Türk bayrağı açılarak meşaleler yakıldı. Büyük coşkunun yaşandığı Fener Alayı'nda binlerce kişi, marşlar eşliğinde yaklaşık 1,5 kilometre yol yürüdü.

Hava fişek gösterileri aydınlanan meydandaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hande Ünsal konseri ile sona erdi.

Kurucaşile Halk Bandosu İlk Gösterisini Fener Alayı\'nda Gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurucaşile Halk Bandosu İlk Gösterisini Fener Alayı'nda Gerçekleştirdi - Son Dakika

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