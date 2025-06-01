Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi Başladı

Kuruluştan " Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Domaniç ilçesinden başlatıldı

KÜTAHYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje çerçevesinde 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesinden başlatıldı.

Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla 300 öğrencinin katıldığı gezi programı Domaniç'ten sonra Bursa'da devam ederek Çanakkale'de tamamlanacak. Program çerçevesinde öğrenciler Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın Domaniç Çarşamba köyündeki kabrini ziyaretlerinde dua etti. Öğrencilere Hayme Ana ve Osmanlı'nın Domaniç'te kuruluşu hakkında bilgi verildi, mehter ve okçuluk gösterisi sunuldu.

Programda yaptığı konuşmada, gezide öğrencilerin ecdat tarafından miras bırakılan kültürel değerleri, görme imkanına sahip olduklarını söyleyen Kütahya Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, böylesine önemli bir program gerçekleştirdikleri için Domaniç Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Domaniç Kütüphane Müdürü Veysel Karataş öğrencilere Hayme Ana'nın öneminden bahsetti. Domaniç ilçesi Karaköy imam hatibi Ferhat Kızıltaş Kura'n-ı Kerim tilaveti sundu. Program çerçevesinde sırasıyla Bilecik'te Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi; Bursa'da Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri, Çanakkale'de Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezilecek.