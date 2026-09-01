Kütahya ile Macaristan’ın Pécs şehri arasındaki kardeş şehir bağları güçleniyor

Kütahya Belediyesi heyeti, Macaristan'ın köklü kentlerinden ve kardeş şehir Pécs'te düzenlenen "Pécs Şehir Günü" kutlama programına katıldı.

31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Kütahya Belediyesini; Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Öztaş, Zafer Bintepe ve Aziz Gündüz ile Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Müdürü Mehmet Zenci temsil etti.

Pécs Belediye Başkanı Attila Péterffy ve kent yetkililerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen temaslarda, 1975 yılına dayanan ve yarım asrı geride bırakan kardeş şehir ilişkileri ile Kanuni Sultan Süleyman döneminden Lajos Kossuth'a uzanan ortak tarih ele alındı.

Görüşmelerde, Kütahya'nın çini mirası ile Pécs'in dünyaca tanınan Zsolnay seramik birikiminin buluşturulmasına yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi. Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında hazırlanan Kültür Stratejisi Belgeleri doğrultusunda; seramik sanatının uluslararası alanda tanıtılması, ortak kültürel rotaların oluşturulması ve idari tecrübe paylaşımının geliştirilmesi konularında iş birliğinin sürdürülmesi vurgulandı.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, iki şehir arasındaki nitelikli iş birliğinin ve ortak değerlerden güç alan kardeşlik bağlarının gelecek nesillere aktarılması ve daha da güçlendirilmesi hedeflendiği belirtildi.