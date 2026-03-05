Kütahya\'da İslam Sanatları Sergisi Açıldı

Kütahya'da, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergide, kursiyerlerin geleneksel Türk-İslam sanatları eserleri beğeniye sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan insani krizlere dikkati çekerek, Türkiye'nin büyük bir medeniyet mirasının temsilcisi olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Merhametin, şefkatin, iyiliğin, güzelliğin, sanatın ve zarafetin temsilcileri bizleriz. Dünyada kan dökülürken, biz buradaki eserlere bakınca tarih boyunca boşuna İslam medeniyetinin en önemli temsilcileri olmadığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halit Sunar da hat sanatını "kelamın en güzel hali" tezhibi "sabrın ve inceliğin nakış nakış işlendiği bir gönül emeği", ebruyu ise "suyun üzerinde şekillenen bir tefekkür sanatı" olarak tanımladı.

Halk eğitim merkezlerinin temel amacının hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylere hem mesleki hem de kültürel katkı sunmak olduğunu kaydeden Sunar, şunları kaydetti:

"Bugün görüyoruz ki kurslarımız yalnızca bir beceri kazandırmıyor. Aynı zamanda kültürümüzü, inancımızı ve medeniyet mirasımızı geleceğe taşıyor. Bu eserler kursiyerlerimizin emeğini, gayretini ve değerlerine olan bağlılığını en güzel şekilde yansıtmaktadır."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezildi.