Kütahya Simav\'daki Kent Müzesi, 1926\'dan kalma okul binasında ziyaretçi ağırlıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Simav Belediyesi Kent Müzesi, tarihi binası ve geçmişten günümüze uzanan eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

1926 yılında okul olarak inşa edilen tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının ardından Kent Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Simav Belediyesi Kent Müzesi Kurucusu ve Arkeolog Özkan Sulak, müzenin bulunduğu binanın Simav'ın tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "İsmim Özkan Sulak. Simav Belediyesi Kent Müzesi kurucusuyum. Kendim arkeoloğum. Yaklaşık 2010 yılından beri Simav Belediyesi'nde arkeolog olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Simav Belediyesi Kent Müzesi'nin kurucusu ve sorumlusuyum" dedi.

Binanın 1926 yılında kurulan Simav'ın ilk okullarından biri olduğunu belirten Sulak, "Simav Belediyesi Kent Müzesi'nin bulunduğu taşınmazımız, 1926 yılında kurulan Simav'ın ilk okullarından biridir. İsmi Osmanbey'dir. Osmanbey olmasının sebebi de Simav'ı 1920 yılında düşman işgalinden kurtaran 159. Alay Komutanı'nın isminin Osman Bey olmasıdır. Bina, Bulgar mimarlar tarafından yapılmış ahşap karkas bir yapıdır. Bölgemiz deprem bölgesi olduğu için bina zaman içerisinde hasar görmüş ve 2007 yılında eğitime kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Tarihi yapının 2014 yılında müzeye dönüştürülmek üzere belediye tarafından kiralandığını aktaran Sulak, "2014 yılında Simav Belediyesi olarak burayı Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kiralamak şartıyla Kent Müzesi yapmak üzere İl Encümen kararıyla aldık. Binamızın restorasyonunu ve tadilatını tamamladık. 2018 yılında da Kültür Bakanlığı'ndan müze statüsünde, belediyeye bağlı müze olarak izin aldıktan sonra müzemizi açtık" dedi. Müzede Simav'ın tarihini farklı dönemleriyle yansıtan eserlerin bulunduğunu söyleyen Sulak, "Kent müzemiz kentimizi tanıtıyor. Bunu kronolojik olarak her odayı ayırarak yapıyoruz. Antik dönemden 1990'lı yıllara kadar her odamızda dönemine ait eşyalarla birlikte teşhir alanlarımız bulunuyor. Milli Mücadele, ekonomi, sosyal hayat ve kültür hayatı bölümlerimiz var. En sonunda da Simav Odası bulunuyor" diye konuştu.

"Göl 1960 yılında kurutuldu"

Müzenin dikkat çeken eserleri arasında Simav Gölü'nü temsil eden göl kayığının da bulunduğunu belirten Sulak, "Simav Göl Kayığı, gölü temsil ediyor. 1960'lı yıllarda kurutulan Simav Gölü'nün arazisinde kullanılan bir kayıktır. Aslında buralar göl arazisiydi. İnsanlar ulaşımını bu göl kayığıyla sağlıyorlardı. Göl kayığındaki bekçinin görevi de yasak avcılığı önlemekti" dedi.

Müzede arkeolojik eserlerin yanı sıra geçmişte okul olarak kullanılan binaya ait sıralar, fotoğraflar ve diplomaların da sergilendiğini aktaran Sulak, "İçeri giren ziyaretçiler eski sıraları, bu okulda görev yapmış müdürlerin ve öğretmenlerin resimlerini, hizmetlilerin resimlerini ve öğrencilerin diplomalarını görebiliyorlar. 1950'li yıllarda burada eğitim görmüş öğrenciler geldiklerinde bu eşyaları ve fotoğrafları gördüklerinde hüzünleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Müzede Roma dönemine ait eserlerin de bulunduğunu belirten Sulak, "Karşıyaka Mahallesi'nde 'Mozaikli Ev' dediğimiz, tabanında Roma dönemine ait mozaiklerin bulunduğu bir yapı ortaya çıkarıldı. O yapıda bulduğumuz üç çocuklu bir anneye ait iskelet de müzemizde sergileniyor" dedi.

Milli Mücadele dönemine ait eserlerin de müzede yer aldığını söyleyen Sulak, "Milli Mücadele Odası'nda, sigara tablasına mermi isabet etmiş bir gazinin eşyaları bulunuyor. Kendisine ait sigara tablası müzemizde sergileniyor. Sigara tablasının içerisine mermi girmiş ve üzerinde merminin izi bulunuyor. Ayrıca Milli Mücadele döneminde mermi isabet etmiş bir asker bavulumuz da var" diye konuştu. Simav'ın geleneksel yaşamının da müzede canlandırıldığını ifade eden Sulak, "Bir diğer bölümümüz ise Simav Odası. Burası geleneksel Simav Odası olarak hazırlanmıştır. Eski dönemde, 1900'lü yıllarda Simav'daki oturma düzeninin nasıl olduğunu burada gösteriyoruz" diye konuştu.