Kültür Sanat

Kütüphanelerde düzenlenen bebek etkinlikleri ilgi görüyor

Kütüphane Müdürü Nazmi Uz:

"Temel amacımız, çocukları küçük yaştan itibaren kitap ve kütüphaneyle tanıştırmak"

DENİZLİ - Yıllardan beri sadece kitap okuma alanı olarak bilinen il halk kütüphanelerinde artık bebeklere yönelik etkinlikler de yapılıyor. Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinin bebek kullanıcıları, alışılmışın dışında etkinliklerle renkli görüntüler oluşturuyor.

8 Kasım 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla resmi olarak yeni binasında hizmete açılan Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, her yaştan kullanıcıya hitap eden geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Kütüphane bebek, okul öncesi, genç ve yetişkin bölümlerinin yanı sıra Kent Kitaplığı, engelli bölümü, ders çalışma alanları, internet erişim merkezi, sanat atölyesi, eğitim sınıfı ve konferans salonu gibi çeşitli alanlarla donatıldı. Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, modern iç mimarisi ve zengin donanımı ile sadece kitapların korunduğu ve ödünç verildiği bir yer olmanın ötesine geçerek, toplumun sosyalleştiği, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerin yapıldığı bir kültür merkezi haline geldi. Kütüphane, sunduğu bu yeni nesil kütüphane anlayışıyla vatandaşlara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kütüphane, küçük yaştaki kullanıcılarına özel bebek ve okul öncesi bölümleri ile dikkat çekiyor. Bebek bölümünde 0-36 ay arası bebeklere yönelik olarak eğitici oyuncaklar, masal köşesi, top havuzu ve oyun rampası gibi çeşitli olanaklar sunuluyor. Okul öncesi bölümünde ise 3-6 yaş arası çocuklar için uygun kitaplar, oyun materyalleri ve eğitici etkinlikler yer alıyor.

Özellikle bebek ve okul öncesi gruplarına yönelik olarak düzenlenen etkinlikler, kütüphanenin dikkat çeken programları arasında. 0-36 ay bebek bölümünde, 24-36 aylık bebekler için duyusal oyun, renk eşleştirme, çıkartma yapıştırma ve boyama gibi etkinlikler düzenleniyor. Okul öncesi grubunda ise 5-6 yaş çocuklara yönelik etkileşimli kitap okuma, sanat etkinlikleri ve eğitici oyuncak saatleri gibi programlar planlanıyor. Bu etkinlikler, küçük yaş grubundaki kullanıcıların kütüphaneyle tanışmasını ve kitap sevgisinin gelişmesini amaçlıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise alışılmış kütüphane görüntülerinin dışına çıkarak renkli ve sevimli enstantaneler ortaya koyuyor.

"İlk duyduğumda çok şaşırdım"

Kütüphane bebeklere yönelik düzenlene etkinliklere katılan baba Yavuz Gencer, "Buranın açılmasıyla beraber kızımla haftalık olarak kütüphaneye geliyoruz. Kızım 33 aylık, buraya gelip kitap okuyor, oyunlar oynuyor, aktiviteler yapıyor. Bebek etkinlikleri oldukça güzel, bu etkinlikler olduğunda kızım kütüphaneye gitmek istiyor ve bizi biraz huzursuz ediyor. Bu kütüphaneyi ilk duyduğumda "Gerçekten böyle bir yer var mı?" diye düşündüm. Önce kendim gelip bizzat gördüm, ardından kızımla birlikte gelmeye devam ettik. Yaklaşık 4-5 aydır buraya geliyoruz. Burada kitap okuyoruz, kızımın beğendiği kitaplar oluyor, çocuk kitapları okuyoruz, sonra arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Daha sonra hocalarımızla birlikte aktiviteler yapıyorlar ve gün bitiyor" dedi.

"Hedefimiz çocuklarımıza mutlu anlar bırakmak"

Her yaştan bireyleri kütüphaneye davet eden Çocuk Gelişimcisi Buket Teke Özcan da "Kütüphanenin çocuk gelişimcisiyim. Kütüphanemizde bebek ve çocuk bölümlerinde etkinlikler yapıyoruz. Özellikle bebek etkinliklerinde duyusal oyunlar, ince motor becerileri, kaba motor becerileri ve bilişsel gelişimi destekleyici etkinlikler düzenliyoruz. Aynı zamanda, çocuklarımızın sosyal iletişimini güçlendirmeye yönelik, aynı yaş grubundaki çocukların buluşmasını sağlıyoruz. Bu sayede, çocuklarımız büyüdüklerinde kütüphane ile ilgili olumlu anılar hatırlıyor ve kitap sevgisi kazanıyorlar. Burada onlara mutlu anlar bırakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Temel amacımız, çocukları küçük yaştan itibaren kitap ve kütüphaneyle tanıştırmak"

Okuma ve araştırmanın önemine işaret eden Kütüphane Müdürü Nazmi Uz ise "Kütüphanemizdeki bebek ve okul öncesi bölümünde, bebeklere ve erken yaştaki çocuklara yönelik etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin temel amacı, çocuklarda kitap ve kütüphaneye olan ilgiyi artırmak ve kütüphane ile olan iletişimi 0 yaştan itibaren sağlamak. Kitapla olan ilişkilerinin ömür boyu sürmesini amaçlıyoruz. Bakanlığımızın bu imkanları bize sağlaması ve kütüphanemizin bu bölümlere sahip olması, çocuk gelişimci ve kütüphaneci arkadaşlarımızla birlikte bu etkinlikleri koordineli bir şekilde yürütmemizi sağlıyor. Temel amacımız, çocukları küçük yaştan itibaren kitap ve kütüphaneyle tanıştırmak" şeklinde konuştu.