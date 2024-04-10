Kültür Sanat

Geleneksel çörek bayramı ile köyde 50 olan nüfus 500'e çıkıyor

Kuz köyünde her yıl dini bayramlardan bir gün önce çörek bayramı düzenleniyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kuz köyünde uzun yıllardır süren çörek bayramı, bu yıl da devam etti. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce evlerde yapılan çörekler cami avlusunda dualanarak herkese dağıtılırken, kış mevsiminde 50 olan nüfus sayısı bayram nedeniyle 500'e kadar çıkıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uzun yıllardır her yıl dini bayramların bir gün öncesinde ikindi namazı sonrası düzenlenen çörek bayramına köylüler yoğun katılım gösteriyor. Çörek bayramı için İstanbul, Ankara gibi farklı illere göç eden aileler de Osmancık ilçesine bağlı Kuz köyüne geliyor. Evlerde yapılan çörekler, köylüler tarafından cami bahçesine getiriliyor. Burada açılan brandaya serilen çörekler, cemaatin namazdan çıkmasının ardından dualanıyor. Herkese eşit şekilde dağıtılan çörekler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda kurulan sofralarda tüketiliyor. Çörek bayramı geleneği köyde birlik ve beraberliğin yanı sıra, insanlar arasındaki bağı da güçlendiriyor.

"Ankara'dan, İstanbul'dan gelen köylülerimiz var"

Kuz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çuhadar, çörek bayramı geleneğinin asırlardır devam ettiğini belirterek, "Sırf bu etkinliğe katılmak için Ankara'dan, İstanbul'dan gelen köylülerimiz var. Köyümüzde kış mevsiminde 50 olan nüfus sayısı bayramlarda 500'e kadar çıkıyor. Köy sakinlerinin yaptığı çörekler cami avlusunda toplanıyor, paylaşımı yapılıyor. Duası yapılıyor, tekrar evlere dağıtılıyor. Bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Bu geleneğin ne zaman başladığını kimse bilmiyor" dedi.

Çörek bayramının ne zaman başladığını kimsenin bilmedini belirten Muhtar Tahsin Çıplak da, "Bu geleneksel bayramımız. Ben kendimi bildim bileli bu gelenek yaşatılıyor. Büyüklerimize de sorduk, onlar da bilmiyor. Tarihi bir gelenek" ifadelerini kullandı.