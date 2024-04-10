Geleneksel Çörek Bayramı ile Köyde 50 Olan Nüfus 500'e Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Geleneksel Çörek Bayramı ile Köyde 50 Olan Nüfus 500'e Çıkıyor

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kuz köyünde her yıl dini bayramlardan bir gün önce düzenlenen çörek bayramı, bu yıl da devam etti. Evlerde yapılan çörekler cami avlusunda dualanarak herkese dağıtılırken, kış mevsiminde 50 olan nüfus sayısı bayram nedeniyle 500'e kadar çıkıyor. Çörek bayramı geleneği köyde birlik ve beraberliği güçlendiriyor.

10.04.2024 19:15  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel çörek bayramı ile köyde 50 olan nüfus 500'e çıkıyor

Kuz köyünde her yıl dini bayramlardan bir gün önce çörek bayramı düzenleniyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kuz köyünde uzun yıllardır süren çörek bayramı, bu yıl da devam etti. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce evlerde yapılan çörekler cami avlusunda dualanarak herkese dağıtılırken, kış mevsiminde 50 olan nüfus sayısı bayram nedeniyle 500'e kadar çıkıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uzun yıllardır her yıl dini bayramların bir gün öncesinde ikindi namazı sonrası düzenlenen çörek bayramına köylüler yoğun katılım gösteriyor. Çörek bayramı için İstanbul, Ankara gibi farklı illere göç eden aileler de Osmancık ilçesine bağlı Kuz köyüne geliyor. Evlerde yapılan çörekler, köylüler tarafından cami bahçesine getiriliyor. Burada açılan brandaya serilen çörekler, cemaatin namazdan çıkmasının ardından dualanıyor. Herkese eşit şekilde dağıtılan çörekler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda kurulan sofralarda tüketiliyor. Çörek bayramı geleneği köyde birlik ve beraberliğin yanı sıra, insanlar arasındaki bağı da güçlendiriyor.

"Ankara'dan, İstanbul'dan gelen köylülerimiz var"

Kuz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çuhadar, çörek bayramı geleneğinin asırlardır devam ettiğini belirterek, "Sırf bu etkinliğe katılmak için Ankara'dan, İstanbul'dan gelen köylülerimiz var. Köyümüzde kış mevsiminde 50 olan nüfus sayısı bayramlarda 500'e kadar çıkıyor. Köy sakinlerinin yaptığı çörekler cami avlusunda toplanıyor, paylaşımı yapılıyor. Duası yapılıyor, tekrar evlere dağıtılıyor. Bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Bu geleneğin ne zaman başladığını kimse bilmiyor" dedi.

Çörek bayramının ne zaman başladığını kimsenin bilmedini belirten Muhtar Tahsin Çıplak da, "Bu geleneksel bayramımız. Ben kendimi bildim bileli bu gelenek yaşatılıyor. Büyüklerimize de sorduk, onlar da bilmiyor. Tarihi bir gelenek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Osmancık, İstanbul, Ankara, Çorum, Yerel Haberler, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Geleneksel Çörek Bayramı ile Köyde 50 Olan Nüfus 500'e Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi
    20:25 İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda Tarihi ve Turistik Yerler Yoğunlukla Gezildi

    Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.


20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı,
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:53 Bakan Yerlikaya: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
17:33 Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar'da rekor kıracağız
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 20:47:15. #1.11#
SON DAKİKA: Geleneksel Çörek Bayramı ile Köyde 50 Olan Nüfus 500'e Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement