Kuzey Makedonyalı heyet Üsküp Türk Çarşısı projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sundu

Kuzey Makedonyalı siyasiler Üsküp Tarihi Osmanlı Türk Çarşısı'ndaki restorasyon ve koruma projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu.

Arnavut Koalisyonu (VLEN) Partisi Genel Başkanı, Kuzey Makedonya'nın önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Çayır Belediye Başkanı İzzet Meciti başkanlığındaki heyet, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda resmi görüşmeler yaptı. Heyete Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Sedat Süleymani ile önceki dönem Sayıştay Başkanı Naser Ademi de katıldı.

Görüşmede iki ülkenin bakanlıkları, başta Kurşunlu Han olmak üzere ortak kültürel değerleri korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı aktarmak için ortak fikir ve iş birliği içinde çalışma kararlılıklarını yineledi.

Dostane bir havada geçen görüşmede, iki ülke arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağların bu alandaki ortak çalışmalarla daha da güçleneceği belirtildi.

Heyet, programın devamında Bursa'da UNESCO Dünya Mirası alanlarını ve Hanlar Bölgesi'ndeki koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyecek.