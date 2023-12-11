La Casa de Papel\'in yıldızı Itziar Ituno\'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız

La Casa de Papel dizisinde Müfettiş Raquel karakterine hayat veren Itziar Ituno, Filistin'e destek veren ünlüler listesine adını yazdırdı. Ünlü oyuncu, binlerce insanın öldürüldüğü Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

"BU SOYKIRIMA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Ünlü oyuncu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınayarak Filistin ile dayanışma çağrısında bulundu. Gösteride konuşma yapan Itziar Ituno, "İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız" dedi.

PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR

Itziar Ituno, zaman zaman sosyal medya hesabından İsrail'in katliamlarını kınayan paylaşımlar da yapıyor.