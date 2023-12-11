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La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız - Son Dakika
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La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız

İspanyol aktris Itziar Ituno, İspanya'nın Guernica şehrinde Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı. Ituno, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

La Casa de Papel\'in yıldızı Itziar Ituno\'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız
11.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:24
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La Casa de Papel dizisinde Müfettiş Raquel karakterine hayat veren Itziar Ituno, Filistin'e destek veren ünlüler listesine adını yazdırdı. Ünlü oyuncu, binlerce insanın öldürüldüğü Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

"BU SOYKIRIMA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Ünlü oyuncu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınayarak Filistin ile dayanışma çağrısında bulundu. Gösteride konuşma yapan Itziar Ituno, "İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız" dedi.

La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız

PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR

Itziar Ituno, zaman zaman sosyal medya hesabından İsrail'in katliamlarını kınayan paylaşımlar da yapıyor.

La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız
La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız
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Son Dakika Kültür Sanat La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: La Casa de Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Gazze mesajı: Bu soykırıma seyirci kalmayacağız - Son Dakika
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