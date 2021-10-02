YouTube'da popüler filmler, çeşitli sinema haberlerini, video makaleler ve beyaz perdeye dair içerikleri hazırlayan Yıldız, bu defa Hollywood Yıldızı Leonarda Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası filmiyle izleyicinin karşısına çıktı.
Yıldız, "Tekmoloji" film-dizi kanalında "Zindan Adası-Detayları Görmek" başlığıyla yayınladığı videoda, Dennis Lehane ve Laeta Kalogridis'in senaristliğini, Martin Scorsese'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 2010 yapımı filmin bilinmeyenlerini anlattı.
Aslında en başından beri filmin, izleyiciden hiçbir şey gizlemediğini belirten Yıldız, seyircinin filmin ipuçlarını takip etmek için filmdeki su ve ateş sahnelerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli - Son Dakika