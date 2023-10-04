Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede satışa çıkarılacak - Son Dakika

Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede satışa çıkarılacak

Son Güncelleme: 04.10.2023 11:23

Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm, müzayedede satışa çıkarılıyor. Keten pantolonlar, beyaz yakasız gömlek ve kül rengi yelekten oluşan kostümün 6,6 milyon TL'ye satılması bekleniyor.

Leonardo DiCaprio'nun Titanic'teki kostümü müzayedede açık artırma ile satılacak. Kostümün 240 bin dolara yani 6,6 milyon TL'ye satılması bekleniyor.

12 KASIM'A KADAR TEKLİFLER ALINACAK

48 yaşındaki oyuncunun kostümü; keten pantolonlarla askıları, beyaz bir yakasız gömlek ve bir kül rengi yelek içeriyor. Oyuncunun giydiği yeleğin içinde terzi Dominic Gherardi'nin adını taşıyan ve 'Bay Leonardo DiCaprio' yazan bir etiket bulunuyor. Kostümü satan Propstore, bu giysinin 120 bin dolar ile 240 bin dolar arasında bir fiyatla satılmasını bekliyor. Tekliflerin 9 Kasım'da başlaması ve 12 Kasım'da Londra'da sona ermesi planlanıyor.

Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede 240,000 dolara satılacak

1,8 MİLYAR DOLAR HASILAT YAPMIŞTI

James Cameron'ın yazıp yönettiği Titanic, kendi jenerasyonunun Barbie'siydi. Film, gişede 15 hafta boyunca bir numarada kaldı. Bunun büyük bir kısmı, hayranların üç saatlik dramı tekrar tekrar izlemeye dönmesinden kaynaklandı. Gişe rekorunu sona erdirdiğinde, Titanic 1.8 milyar dolar kazanmıştı.

Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede 240,000 dolara satılacak

11 OSCAR KAZANMIŞTI

Film, 25. yıldönümünü kutlamak için Şubat ayında tiyatrolara geri dönüş dahil olmak üzere yeniden yayınlarla 400 milyon daha dolar kazandı. 1997 filmi, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 Oscar kazandı. Kate Winslet, mirasçı Rose Dewitt Bukater rolündeki performansıyla ikinci Akademi Ödülü adaylığını kazandı.

TOM HANKS'İN KOŞU AYAKKABISI VE BOĞA KAMÇISI DA BULUNUYOR

Müzayedede ilgi çeken diğer ürünler arasında Tom Hanks'in Forrest Gump'ta ödül kazandığı koşu ayakkabıları ve Indiana Jones ve Kader Tapınağı'ndan bir boğa kamçısı bulunuyor. Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut'tan aydınlatılan bir C-3PO başı da 600,000 ila 1.2 milyon dolar arasında bir fiyatla satılması bekleniyor.

Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede 240,000 dolara satılacak
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Kültür Sanat

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Son Dakika Kültür Sanat Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede satışa çıkarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leonardo DiCaprio'nun Titanic filminde giydiği kostüm müzayedede satışa çıkarılacak - Son Dakika
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