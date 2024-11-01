Limak Filarmoni Barselona'da İlk Konserini Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Limak Filarmoni Barselona'da İlk Konserini Verdi

Limak Filarmoni Barselona\'da İlk Konserini Verdi

Limak Filarmoni Orkestrası, Barselona'daki ilk uluslararası konserini Akdeniz melodileriyle gerçekleştirdi.

01.11.2024 13:47
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Limak Filarmoni Orkestrası yurt dışındaki ilk konserini, Akdeniz melodilerinden oluşan bir repertuvar ve görkemli bir performansla İspanya'nın Barselona kentindeki ünlü Katalan Müzik Sarayı'nda (Palau de la Musica Catalana) verdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Barselona'nın kültürel simgelerinden Katalan Müzik Sarayı'nda düzenlenen konser, gerek tarihi atmosferin büyüsü gerekse İtalyan Şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip Katalan soprano Sara Blanch'in inanılmaz performanslarıyla oldukça görkemli geçti.

İtalyan, Fransız ve İspanyol opera eserlerinden popüler Akdeniz ezgilerine uzanan geniş bir repertuvarın yer aldığı konseri, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Barselona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Katalan Müzik Sarayı Başkanı Joaquim Uriach ile her iki ülkenin iş, spor, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

Konser geliri selden etkilenen afetzedelere

Limak Filarmoni Orkestrası'nın "Akdeniz'in Büyüleyici Melodileri: Aryalar, Düetler ve Daha Fazlası" isimli ilk uluslararası konseri, İspanya'nın doğu ve güney bölgelerindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla başladı.

Konser, Akdeniz'in zengin müzikal ve kültürel mirasından geniş bir repertuvar sunarak izleyenleri büyüleyici bir yolculuğa çıkardı.

Limak Filarmoni Orkestrası ile Katalonya'nın önde gelen orkestralarından Valles Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin de sahne aldığı konserde, geleneksel halk ezgileri ve çağdaş eserlerden oluşan eserler de izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin sonunda, Barcelona Kulübünün resmi marşı "Cant del Barça" iki kez söylenirken, özellikle Barcelona Kulüp Başkanı Laporta'nın büyük bir coşkuyla buna eşlik etmesi ve konserden sonra tenor Karahan'ı tebrik etmesi dikkati çekti.

Diğer yandan İspanya'da sel felaketinden hayatı kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, konserden elde edilecek gelirin bölgedeki afetzedelere aktarılacağını söyledi.

İspanya'daki projelerimizle iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağları güçlendiriyoruz

Limak Filarmoni Orkestrası'nın Barselona'daki ilk yurt dışı konserinin önemli bir dönüm noktası olduğunu da dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ekonomik yatırımlarımızı, sosyal yatırımlarımızla destekliyoruz. Bu çerçevede Barselona'nın müziğe, kültüre ve mimari mükemmelliğe olan bağlılığını ve ruhunu temsil eden Katalan Müzik Sarayı ile bu yıl mayıs ayında bir iş birliği protokolü imzalamıştık. Şimdiyse Limak Filarmoni Orkestrası'nın bu güzel konseriyle ortaklığımız açısından çok önemli bir anı hep birlikte yaşadık ve bir rüyayı gerçekleştirdik."

Türkiye ve İspanya'nın "ortak Akdeniz kültürünü paylaştığını" kaydeden Özdemir, "İspanya'daki projelerimizle iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağları güçlendiriyoruz. İspanya'nın önemli kültür ve turizm merkezlerinden Barselona'nın ruhunu ve kalbini tanımlayan simge yapılarında imzamız bulunuyor. Bunlardan biri de futbol dünyasının önemli mabetlerinden Barselona'nın simgesi Spotify Camp Nou Stadı. Bu simge yapının Barselona için taşıdığı derin önemin farkında olarak sürdürdüğümüz yenileme çalışmasıyla Katalan kültür mirasına anlamlı bir iz bırakıyoruz." dedi.

Limak Vakfı liderliğinde yürütülen Global Engineer Girls (GEG) programını Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova ve Suudi Arabistan'dan sonra yakın bir zamanda İspanya'da başlatacaklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu hedefle faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara kültür, sanat ve eğitim başlığı altında anlamlı girişimlerle dokunuyoruz. Grubumuzun gerçekleştirdiği bu anlamlı sosyal yatırımların uluslararası bir boyut kazanması doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları olarak 9 yıldır gururla yürüttüğümüz projemizin küresel bir sosyal etki hareketine dönüşerek GEG'e evrilmesi gibi Limak Filarmoni Orkestrası'nın da 8 yıllık başarı dolu yolculuğunun yurt dışına taşınmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Limak Filarmoni Barselona'da İlk Konserini Verdi - Son Dakika

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