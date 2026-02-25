Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı - Son Dakika
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
25.02.2026 09:57  Güncelleme: 10:04
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Celal Karatüre, ''Kabede Hacılar'' ilahisiyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselerek bu başarıyı elde eden ilk Türk sanatçı oldu.

Seslendirdiği "Kabede Hacılar" ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, uluslararası müzik listelerinde önemli bir başarıya imza attı. İlahi türündeki eseriyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselen Karatüre, bu alanda dünya tarihinde zirveye çıkan ilk Türk sanatçı oldu.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yağamadığını yaptı

İLAHİ TÜRÜNDE TARİHİ BAŞARI

Manevi teması ve yorumuyla dikkat çeken eser, kısa sürede dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamlarına ulaştı. Karatüre'nin Billboard listelerinde zirveye yerleşmesi, hem Türkiye'de hem de uluslararası müzik çevrelerinde yankı uyandırdı.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yağamadığını yaptı

CELAL KARATÜRE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Celal Karatüre, aslen Samsunlu olup hayatını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, köklerinden aldığı müzikal mirası kendine has yorumuyla harmanlayarak dinleyicilerine sunmaktadır . Özellikle Samsun'un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre, Roman kültürünün samimiyetini ilahilerine yansıtmaktadır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • recep özoğul recep özoğul:
    Helal olsun 191 12 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Laikuslar kdurmasın da ne yapsın Laiklik elden gidi ya:) 58 8
  • GÖKHAN USTA GÖKHAN USTA:
    Tebrik ederim yolun açık olsun öze dönünce yollar nasılda zirvelere çıkıyor 153 7 Yanıtla
  • Aykut Özdemir Aykut Özdemir:
    Elhamdüllah 123 6 Yanıtla
  • Mahmut Uludağ Mahmut Uludağ:
    Sen Allah'ın ismini yüceltir sen. Allah ta sen yüceltir. 110 2 Yanıtla
  • 101123 101123:
    Arslan kardrşim benim 43 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.