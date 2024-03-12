Macar ressamların resimlerinden oluşan sergi, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in katılımıyla Nevşehir'de açıldı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince, "2024 Türk-Macar Ortak Kültür Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi.
NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Sınırların ötesinde, Macar çağdaş sanatına yolculuk" temasıyla düzenlenen etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim görevlilerinin dinletisi ile başladı.
Büyükelçi Matis, farklı etkinliklere katılarak Macar kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.
Türkiye ve Macaristan'ın yıl içinde karşılıklı kültürel programlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Matis, "Türk resim sanatının Macaristan'da, Macar resim sanatının da Türkiye'de tanıtılması için etkinlikler yapılıyor. Bu anlamlı programa katılmaktan çok mutluluk duyuyorum." dedi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de Türk ve Macar kültürünün karşılıklı tanıtımına katkı sunacak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan, Büyükelçi Matis ve katılımcılar, Macar ressamlar Frigyes König, Istvan Orosz, Robert König, Sandor Krizbai ve Tamas Konok'un resimlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Macar ressamların resimlerinden oluşan sergi Nevşehir'de açıldı - Son Dakika
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın manevi ve milli yönleri üzerine konuşuldu. Panelde, Mehmet Akif ve ideal gençlik konuları da ele alındı. Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Vuslat Saraçoğlu'nun üstlendiği 'Bildiğin Gibi Değil' filmi, festival yolculuğunun ardından vizyona girecek. Serdar Orçin, Alican Yücesoy ve Hazal Türesan'ın başrollerini paylaştığı film, Tokat'ta çekildi. Dram türündeki film, babalarının esrarengiz ölümü üzerine doğdukları şehre gelen üç kardeşin geçmişlerini sorgulayarak kardeşlik bağlarını yeniden şekillendirmesini anlatıyor.
Mehmet Akif Ersoy'un "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yazdığı, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı, 103 yıl önce bugün kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921'de onaylanan İstiklal Marşı, 1930'a kadar Ali Rifat Çağatay'ın bestesiyle icra edilirken, 1930'dan itibaren de Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmaya başlandı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrenciler İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenler tarafından seslendirildi. Dodurga Kaymakamı ve Belediye Başkanı da etkinlikte bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilü'r-Reşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, gençleri internetin sanal dünyasından uzak tutacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin kültür ve medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda bir program düzenlendi. Programda, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilerin gösterileri yer aldı. Ayrıca, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, ilçe kaymakamı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Laçin ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün kutlanması için bir program düzenlendi. Programda, Çamlıca Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler ve tiyatro oyunu sergilendi. Etkinliğe Laçin Kaymakamı, Emniyet Amiri ve Jandarma Komutanı gibi yetkililerin yanı sıra öğrenciler ve veliler de katıldı.
Karaman'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Piri Reis Kültür Merkezi'nde bir program gerçekleştirildi. Programda, İstiklal Marşı'na Saygı konulu sinevizyon gösterimi ve oratoryo gösterisi yapıldı. Ayrıca, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Programa, birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı.
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