Mahkeme, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' Filminin Gösterimine Yeşil Işık Yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mahkeme, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' Filminin Gösterimine Yeşil Işık Yaktı

Geniş Video İzle

Yapımcı ve oyuncu Eşref Bukan'ın, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi hakkında hak ihlali iddiasıyla başvurduğu mahkeme, tedbir talebini reddetti. Film beklendiği gibi 5 Nisan günü vizyona girecek

03.04.2024 16:40  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde yapımcı ve oyuncu Eşref Bukan, vizyona girecek olan "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmiyle ilgili haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Ancak son gelişmeler, mahkemenin tedbir talebini reddettiğini ortaya koydu.

Bukan'ın dilekçesinde, "İki Gözüm Ahmet" adlı önceki filmle benzerlik taşıyan isim ve içerik kullanımının, hak ihlali olduğu ve izinsiz görüntülerin yeni filmin fragmanında yer aldığı belirtilmişti. Ancak yapımcı Eşref Bukan'ın talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme kararında, "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminin yayınlanması ve gösterime girmesi için herhangi bir hukuki engelin bulunmadığına hükmedildi. Böylece, film yapımcılarına ve yayıncılarına, planlanan tarihte vizyona girmesi için yeşil ışık yakılmış oldu.

Eşref Bukan ve avukatları ise karara itiraz etme hakkını saklı tuttuklarını belirttiler. Ancak şimdilik, "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filminin 5 Nisan'da planlandığı gibi vizyona girmesi bekleniyor.

Mahkeme, \'İki Gözüm Ahmet: Sürgün\' Filminin Gösterimine Yeşil Işık Yaktı

Ahmet Kaya, Müzik, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mahkeme, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' Filminin Gösterimine Yeşil Işık Yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Başlıyor
    15:18 Bursa'da Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Başlıyor

    Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başlıyor. Şenlikler, Sultanlar 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murad Dönemleri ve Bursa Sempozyumu ile başlayacak ve Rahvan At Koşusu ile son bulacak.

  • Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali İstanbul'da Başlıyor
    13:21 Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali İstanbul'da Başlıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde Almanya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Meksika, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden çocuk halk dansları toplulukları yer alacak. Dans gösterilerinin yanı sıra tiyatro oyunları, kortej yürüyüşü, konserler, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri de festivalde yer alacak.

  • Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde birinci olan öğrenci Çanakkale'yi görmek istiyor
    12:58 Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde birinci olan öğrenci Çanakkale'yi görmek istiyor

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen etkinliklerde birinci olan 8. sınıf öğrencisi Havin Erbaş, Çanakkale'yi görmek istediğini belirtti. Erbaş, yazdığı kompozisyonla Türkiye birincisi olmuş ve ödül olarak dizüstü bilgisayar kazanmıştır. Türkçe öğretmeni Yamanoğlu, bu başarının devam edeceğine inandığını söyledi.

  • Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı Olağan Genel Kurulu Yapıldı
    12:44 Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı Olağan Genel Kurulu Yapıldı

    Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı'nın olağan genel kurulu Basın Kültür Sarayı Nilüfer sahnesinde gerçekleştirildi. Ahmet Emin Yılmaz tekrar Vakıf Başkanlığına seçildi.

  • Diyarbakır'dan Japonya'ya Yün Halı Gönderiliyor
    12:36 Diyarbakır'dan Japonya'ya Yün Halı Gönderiliyor

    Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde kadınlar tarafından örülen yün halılar, Japonya'ya gönderiliyor. Bir Japon firmasının gönderdiği deseni örnek alan kadınlar, yün halı dokumaya başladı. Japonya'da beğenilen örnek halı üzerine firma, sınır belirtmeden sipariş verdi. Kadınlar, yurt dışından gelen siparişleri karşılamak için çalışıyor. Aile Destek Merkezi'nde bugüne kadar 5 bin 450 kadın eğitim aldı ve sertifika kazandı. Halı dokuma kursuna katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de maddi kazanç elde ediyor. Halı dokuma kursunda usta öğretici tarafından tamamlanan halılar, kursiyerlere ücret olarak veriliyor.

  • Azerbaycanlı Yazar ve Doktor Türkiye'yi Seviyor
    12:35 Azerbaycanlı Yazar ve Doktor Türkiye'yi Seviyor

    Azerbaycanlı yazar ve doktor Sabrin İsmetli, Türkiye'ye olan sevgisini ve Türkçe yayımlanan ilk kitabı hakkında konuştu. İsmetli, Türkiye'de kendini hiç yabancı hissetmediğini ve burada bir şeyler yapmanın Azerbaycan'da bir şeyler yapmakla eşdeğer olduğunu söyledi. Edebiyat ve seyahat tutkusunu anlatan İsmetli, yazmanın insanlara umut aşılamak ve hayata farklı pencerelerden bakılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

  • Usta Ressam Devrim Erbil'in 'Inspirations' Sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde
    12:32 Usta Ressam Devrim Erbil'in 'Inspirations' Sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde

    Usta ressam Devrim Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinden oluşan 'Inspirations' sergisi, Renk Erbil küratörlüğü ve Renko London organizasyonuyla İstanbul Sinema Müzesi'nde açılacak. Sergide Erbil'in yanı sıra 34 sanatçının eserleri de yer alacak ve sergi 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları Başlıyor
    12:04 Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları Başlıyor

    Denizli'de düzenlenecek olan Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları, 21 ekibin katılımıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda başlayacak. Yarışmada ekipler, milli hakemlerden oluşan jüri tarafından puanlanacak ve şampiyonlar belirlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının ülkemizin kültür ve medeniyetlerine olan zenginliğini gösterdiğini belirterek, tüm takımlara başarılar diledi ve herkesi şölene davet etti.

  • Samsun Müzesi'nde Bulunan Mamut Fosilleri Sergilenmeye Başlandı
    11:45 Samsun Müzesi'nde Bulunan Mamut Fosilleri Sergilenmeye Başlandı

    Samsun'un Ladik ilçesinde 14 yıl önce bulunan mamut fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müzede ayrıca Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler de bulunuyor. Mamut fosilleri, 1 ila 2 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen diğer fosillerle birlikte sergileniyor.


17:22 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak
16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:57 Van’da mazbatayı alan AK Partili başkana ailesinden tepki geldi Van'da mazbatayı alan AK Partili başkana ailesinden tepki geldi
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
17:02 İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışanlarıyla vedalaştı: Borçsuz bir belediye bırakıyorum Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışanlarıyla vedalaştı: Borçsuz bir belediye bırakıyorum
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
14:11 Survivor Turabi’den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 17:53:09. #1.13#
SON DAKİKA: Mahkeme, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' Filminin Gösterimine Yeşil Işık Yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement