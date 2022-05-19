Manavgat sahili uçurtma ve boyalarla renklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında uçurtma ve boya şenliği düzenlendi.

Manavgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Boğaz Mevki sahilindeki programda, bin 500 uçurtma dağıtıldı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de katıldığı etkinlikte, gökyüzü uçurtmalarla şenlendi.

Ayrıca "Color Fest" (Boya Festivali) etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılara alanda çeşitli renklerde boya dağıtıldı. Organik toz boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.